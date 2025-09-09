Carga de baterias de carros é recuperada depois de tiroteio na BR-040

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duzentas baterias de veículos, da marca Moura, avaliadas em R$ 250 mil, foram recuperadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-040, em Contagem, na Grande BH, poucas horas depois do crime ser cometido durante a madrugada desta terça-feira (9/9), em um posto de gasolina.

A ação resultou em uma troca de tiros e na prisão de cinco integrantes de uma quadrilha, sendo dois menores de idade, de 15 e 17 anos, e outros três homens, de 21, 22 e 26 anos. Um deles ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro.

Segundo o tenente Joubert Dornelas, que comandou a operação, os policiais faziam o patrulhamento na rodovia no sentido Sete Lagoas, na altura do Bairro Vila Paris, quando suspeitaram de dois veículos, um Idea e um Siena, que seguiam juntos e em alta velocidade pela rodovia.

Os policiais emitiram um alerta via rádio e começaram uma perseguição aos veículos. Os suspeitos atiraram contra as viaturas policiais, acertando o retrovisor, e os militares revidaram, baleando um dos homens que estava no carro.

Cercado, o veículo parou e os menores de idade foram apreendidos de imediato. O homem baleado foi encaminhado para o hospital e os dois suspeitos que não estavam feridos tentaram escapar correndo. Um foi preso em uma mata e o outro, dentro de um bueiro, onde tentou se esconder.

Organização criminosa

Segundo o tenente Joubert, os três homens e os dois menores de idade são integrantes de uma quadrilha organizada de roubos de carga em rodovias.

“Essa Orcrim (Organização Criminosa) chega a ser tão bem estruturada que eles têm um homem que percorre os postos de gasolina e observa quais seriam os alvos a serem roubados. Quando definido isso, ele avisa ao comando do grupo, que envia integrantes para arrombar os veículos de carga. Um terceiro grupo é responsável pelo transbordo da carga e outro pelo transporte. Eles têm uma divisão de tarefas, de funções”, explica o tenente Joubert

Segundo o militar, a suspeita é que os cinco envolvidos fazem parte de uma mesma organização que na semana passada teve dois integrantes presos. “Ao prender esses dois suspeitos, evitamos um roubo de carga que aconteceria na BR-381”, disse o militar.

Os suspeitos presos foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga, em Belo Horizonte. Já os adolescentes foram levados para a Delegacia de Menores da capital.

Um levantamento inicial apontou que os cinco suspeitos já têm passagens pela polícia por roubo, furto, receptação e tráfico de drogas. Todos eles são da cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.