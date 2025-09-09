Assine
Crimes no interior

Preso suspeito de furtar dinheiro do dízimo em igrejas no Norte de Minas

De acordo com as investigações, homem também é suspeito de roubo em cartórios e teria atuado em pelo menos quatro cidades da região

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
09/09/2025 17:16

Igreja Matriz de Nossa Senhora de Santana, em Brasília de Minas, foi alvo de furto do dinheiro das doações dos fiéis
Igreja Matriz de Nossa Senhora de Santana, em Brasília de Minas, foi alvo de furto do dinheiro das doações dos fiéis

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa segunda-feira (8/9), em Montes Claros, Norte de Minas, um homem de 38 anos, suspeito de furtar cartórios e igrejas da região. Ele está recolhido no Presídio Regional de Montes Claros.

De acordo com as investigações que motivaram sua prisão preventiva, o suspeito sempre entrava nas igrejas e cartórios durante a noite e levava dinheiro em espécie. Os furtos eram praticados há pelo menos um ano. Somente de um cartório do município de Coração de Jesus (MG), Norte do estado, ocorrido em setembro de 2024, o homem teria levado R$ 12,7 mil em dinheiro e uma coleção de notas antigas.

O suspeito é apontado pelas apurações policiais como autor dos furtos de R$ 2 mil da Igreja Matriz de Nossa Santana, do Município de Brasília de Minas; e de R$ 800,00 – quantia referente a doações do “dízimo”, da Matriz de São Sebastião, da cidade de Mirabela (MG).

Ele também seria o responsável por um furto ocorrido na Igreja Matriz de Santo Antônio da Boa Vista, em São João da Ponte (MG), e por outros furtos registrados no ano passado, em igrejas e cartórios nos municípios de Mirabela, Brasília de Minas e São João da Ponte, todas cidades do Norte do estado.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi identificado por meio de câmeras de segurança situadas nas proximidades dos locais das ações criminosas.

