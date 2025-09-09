Assine
HOMICÍDIO

Autor de homicídio que era procurado se entrega

A vítima descobriu quem tinha roubado a casa da sogra e foi atrás tirar satisfação, mas acabou sendo morto

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
09/09/2025 14:03 - atualizado em 09/09/2025 14:10

Autor foi preso e prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Itaúna
Autor foi preso e prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Itaúna crédito: PCMG

A Polícia Civil de Itaúna (MG), na região Centro-Oeste do estado, concluiu o inquérito que investigava a morte de um homem, de 24 anos, ocorrida no último dia 19 de agosto. O suspeito, de 39 anos, foi indiciado pelos crimes de furto e homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo informações dos policiais civis, o suspeito cometeu um furto na residência da sogra da vítima, horas antes do homicídio. Assim que descobriu quem era o autor, a vítima saiu atrás do suspeito.

Conseguiu encontrá-lo. Ao abordar o homem, começaram a discutir, e, em determinado momento, o suspeito sacou uma faca e desferiu diversos golpes. A vítima conseguiu correr e pedir ajuda. Foi levada ao Hospital Manoel Gonçalves, onde foi atendido, mas morreu.

Após a investigação, com o suspeito identificado, foi pedida a prisão preventiva dele, que à Justiça deferiu. 

A prisão ocorreu nesta segunda-feira (8/9). O investigado se entregou à Polícia Militar, em Itatiaiuçu e foi levado, primeiro, à Delegacia de Polícia Civil de Itaúna, onde prestou depoimento e confessou o crime. Depois, foi transferido ao sistema prisional. 

