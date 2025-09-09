Suspeito de homicídios em guerra entre facções é preso com drogas

Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar ao portar uma arma e ser flagrado com drogas na Vila Monte São José, também conhecida como Morro do Querosene, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (8/9). Assim que identificado, os militares constataram que ele é suspeito de um assassinato registrado no último sábado (6/9) e de um duplo homicídio que vitimou irmãos em maio deste ano, em meio a uma guerra entre facções criminosas que atuam na região.

A polícia recebeu uma denúncia de que um homem envolvido em homicídios estava armado e traficava drogas no Morro das Pedras e do Querosene. Duas equipes se dirigiram para o aglomerado e uma delas abordou o homem, que tentou fugir. Com ele, foi achada uma bolsa com R$ 22 e um pino de cocaína.

Questionado, o suspeito disse que correu por estar usando drogas. Perto de onde foi alcançado, os militares encontraram uma pistola de calibre 9 milímetros, com 16 carregadores, similar à vista com ele anteriormente. Também foram achados 106 pinos de cocaína e uma porção de maconha.

Segundo a PM, o jovem é um dos suspeitos de participação em um duplo homicídio na Vila Querosene, em maio deste ano. Informações recebidas de denunciantes anônimos também acusam o jovem de ser um dos atiradores envolvidos em um ataque no Aglomerado Morro das Pedras, em 6 de setembro. No confronto, um homem foi executado com 25 disparos de arma de fogo.

De acordo com a PM, os atiradores estavam encapuzados e usavam coletes balísticos. A suspeita é que eles sejam integrantes da facção Terceiro Comando da Capital (TCP) e a vítima, do Comando Vermelho (CV).

O homem foi preso por tráfico de drogas, seguido de porte ilegal de arma de fogo. Junto das drogas e revólver apreendidos, o celular dele também foi recolhido. Ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil, que segue com as investigações.

Escalada do crime

Em 14 de abril, Davi Emanuel da Silva Santos, de 22 anos, foi morto a tiros na Vila Querosene. A PM foi acionada para a ocorrência, mas encontrou o jovem sem vida no local. A mãe de Davi contou aos militares que o filho residia no Morro das Pedras e que teria ido à Vila Querosene com os irmãos.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. O suspeito que teria matado ele foi preso em 23 de maio.

Dois dias depois, em 25 de maio, dois irmãos, de 29 e 31 anos, foram mortos a tiros em uma briga. A polícia trabalha com a possibilidade do duplo assassinato ter sido uma retaliação pela morte de Davi, que seria um membro do Comando Vermelho na região.

Os militares encontraram os corpos das vítimas em um campo de futebol, momentos depois de receberem uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ambos tinham muitas perfurações e havia cartuchos de calibre 9 milímetros espalhados próximo aos corpos.

Na época, testemunhas relataram que um suspeito estava em uma casa com a arma, mas ele não foi encontrado. Segundo elas, o homem seria responsável pelo auxílio no duplo homicídio e pela fuga dos autores.