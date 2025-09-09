Assine
NA ROTA DO TRÁFICO

Juiz de Fora: 2 t de maconha e 10 kg de haxixe são apreendidos em sítio

Segundo as polícias Civil e Rodoviária, as drogas seriam enviadas para o estado do Rio de Janeiro; dois homens foram presos em flagrante durante a operação

Giovanna de Souza
09/09/2025 06:57

O material foi recolhido de um sítio, na região da Cidade Alta, em Juiz de Fora
O material foi recolhido de um sítio, na região da Cidade Alta, em Juiz de Fora

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas toneladas de maconha e 10 quilos de haxixe em um sítio de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, nessa segunda-feira (8/9). Segundo as polícias, o material seria enviado para o estado do Rio de Janeiro.

A ação, batizada de Operação Ceifa, apurou rotas do tráfico de drogas na região e passou por áreas de sítios no bairro São Pedro, na região da Cidade Alta. Dois homens, de 31 e 33 anos, foram presos em flagrante.

Além das 2 toneladas de maconha e 10 quilos de haxixe, que é uma substância derivada da maconha com maior índice de THC, também foi recolhida uma máquina utilizada para preparo e prensa das drogas.

Segundo o delegado Márcio Rocha, as investigações indicam que a cidade de Juiz de Fora vinha sendo usada como entreposto para o tráfico. "A droga apreendida tinha como destino o estado do Rio de Janeiro. A rápida resposta das forças de segurança demonstra a eficiência do trabalho integrado contra o crime organizado", pontuou.

As investigações seguem com o setor de inteligência da Delegacia Regional de Juiz de Fora para identificar os proprietários do imóvel e levantar detalhes sobre a rota dos entorpecentes. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional.

