PM prende suspeito usando mochila de delivery para transportar drogas em BH

Dois homens, de 25 e 30 anos, foram presos com 40 barras de maconha na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta terça-feira (9/9), pela Polícia Militar (PM). O primeiro foi abordado em uma motocicleta e ele usava uma bolsa térmica típica de entrega via aplicativo.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da PM patrulhava o bairro São Gabriel quando os militares perceberam que um motociclista estava parado em uma esquina deserta com o veículo, uma Honda CG, ligado. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem se mostrou nervoso e fez menção de arrancar com a moto, mas foi abordado.

Ele informou ter 25 anos e os militares revistaram a bolsa dele, onde encontraram cinco barras e meia de uma substância semelhante a maconha. Questionado, ele admitiu que buscou a droga no Bairro União com um homem de 30 anos e disse que entregaria o material para outra pessoa, na esquina entre as ruas Santos Anjos e José Venceslau Zeferino.

Os militares seguiram ao local indicado como ponto de distribuição e foram recebidos por uma senhora em uma casa. Ela se identificou como mãe do suspeito de 30 anos e disse que o filho estava em casa.

O homem admitiu o crime e disse que guardava os entorpecentes a pedido de terceiros, mas não quis identificá-los à polícia. Segundo os registros, os militares encontraram mais 35 barras de maconha em um cômodo do imóvel.

As barras de droga foram apreendidas, bem como a moto, que foi levada ao pátio do Detran. Os homens foram presos e a Polícia Civil segue na investigação sobre os fornecedores e outros envolvidos no esquema de tráfico de drogas.