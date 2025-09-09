Corpo da jovem eletrocutada em batida de carro é velado em BH

O velório de Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, ocorre na tarde desta terça-feira (9/9). "Uma pessoa incrível, alegre, sorridente, educada. O sorriso dela está na minha memória" diz Carla Almeida, de 46 anos, amiga da família da vítima, ao se lembrar da jovem, que era estudante de jornalismo.

Brunna foi eletrocutada quando saía do carro que bateu contra um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH. e pisou em fios de alta tensão. O acidente aconteceu na noite do último domingo (7/9).

Dezenas de pessoas estão no velório, que ocorre no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório, localizado no Bairro Jaqueline, na Região Norte de BH. Carla, que é auxiliar administrativa, conta emocionada que viu os primeiros passos de Brunna e classificou o acidente como "uma fatalidade. Um acidente brutal que tirou a vida dela". O sepultamento do corpo será às 17h.

A jovem

Brunna Ribeiro de Castro Rosas era estudante de Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas), no Campus São Gabriel, e estava no 8º período. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026. À reportagem, o coordenador do curso e professor da universidade, Getúlio Távora, contou que a estudante era muito alegre e participativa. O docente teve a oportunidade de dar aula para a jovem em três disciplinas distintas, em uma turma com a qual tinha uma ligação muito forte.

Em nota, a PUC Minas afirmou que Brunna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas. "Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", afirmou a universidade.

Brunna fazia estágio na TV Record havia cerca de dois anos. A Record Minas afirmou em nota que a jovem era “uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos”. A emissora lamentou a morte da estagiária e afirmou que está dando todo apoio à família dela.

Vítimas

Brunna estava no banco do carona quando o acidente aconteceu. Quem dirigia o carro era o namorado dela, Gabriel de Faria, de 26, que ficou em estado gravíssimo e foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

No banco de trás, estava Gustavo de Assis, de 36 anos, editor de imagem da Record Minas. De acordo com a empresa, ele teve queimaduras leves.

O acidente

Segundo o boletim de ocorrência, Gustavo relatou aos militares que saía de um evento com os dois amigos quando o condutor, que estava sentido Centro, perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo. O acidente aconteceu por volta de 22h45. Conforme relatado, o editor de imagem conseguiu sair do carro, mas Brunna e Gabriel estavam dentro do veículo, que começou a pegar fogo.

Testemunhas relataram que, ao descer do veículo, Brunna sofreu uma descarga elétrica proveniente de fiações soltas do poste atingido. Já Gabriel foi retirado do carro por uma pessoa em situação de rua que estava no local no momento do acidente. Ainda segundo registro do boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o veículo estava em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu com um poste de sinalização.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e atendeu a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também realizou o atendimento e constatou a morte de Brunna no local do acidente. Gabriel e Gustavo foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

A dinâmica e a causa do acidente ainda não foram informadas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.