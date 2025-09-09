Jovem eletrocutada no Sion, em BH: polícia apura causas do acidente

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

As causas do acidente que vitimou a estudante de jornalismo Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, serão apuradas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A jovem foi eletrocutada ao tentar sair do carro em que estava depois de uma batida contra um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite de domingo (7/9).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação segue em andamento com a Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (Depicit). Em nota, a polícia informou que aguarda que os envolvidos “apresentem condições clínicas adequadas para prestarem suas declarações acerca dos fatos, bem como, aguarda a conclusão de laudos periciais”.

O acidente ocorreu por volta de 22h45 de domingo, quando o veículo bateu em um poste e começou a pegar fogo. A jovem, estagiária da TV Record Minas havia quase dois anos, desceu do carro, encostou em fios soltos e morreu no local.

BHTrans finaliza a substituição do semáforo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com Rua Rio Verde, no Sion, em BH, depois de acidente que matou estudante de jornalismo Leandro Couri/EM/DA Press BHTrans finaliza a substituição do semáforo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com Rua Rio Verde, no Sion, em BH, depois de acidente que matou estudante de jornalismo Leandro Couri/EM/DA Press BHTrans finaliza a substituição do semáforo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com Rua Rio Verde, no Sion, em BH, depois de acidente que matou estudante de jornalismo Leandro Couri/EM/DA Press BHTrans finaliza a substituição do semáforo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com Rua Rio Verde, no Sion, em BH, depois de acidente que matou estudante de jornalismo Leandro Couri/EM/DA Press Voltar Próximo

O motorista do veículo, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, namorado de Brunna, e o passageiro Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da TV Record Minas, foram socorridos e encaminhados para o devido atendimento médico. Gabriel, estudante de Administração na PUC, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital João XXIII, e deve ser submetido a cirurgia devido às queimaduras e ferimentos graves sofridos na colisão.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames e, em seguida, liberado aos familiares. Brunna será velada nesta terça-feira (9/9), no cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, Região Norte de BH, a partir das 14h. Em nota, a PUC Minas afirmou que a aluna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas.

"Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", dizia o comunicado.

Troca de semáforo no local do acidente

A BHTrans finalizou, na manhã desta terça, a substituição do semáforo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com a Rua Rio Verde, no local do acidente, conforme a reportagem do Estado de Minas registrou.

Orientações de segurança

Permanecer dentro do veículo O veículo funciona como uma "gaiola de Faraday" e protege você contra choques elétricos. Os fios podem estar energizados e o solo ao redor pode estar eletrificado.

Não tocar nas partes metálicas do carro Evitar encostar em portas, maçanetas ou qualquer parte que possa estar em contato com os fios.

Ligar para os serviços de emergência imediatamente Discar 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia) e informar a situação. Também é essencial avisar a concessionária de energia elétrica da sua região.

Só sair do carro se houver risco iminente, como casos de incêndio

O que fazer em caso de incêndio?

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais (CBMMG), se houver fogo ou outro perigo urgente e sair do veículo for a única opção, a pessoa deve seguir este procedimento com extremo cuidado: