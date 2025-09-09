Jovem eletrocutada no Sion, em BH: polícia apura causas do acidente
Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, será velada nesta terça-feira (9/9)
As causas do acidente que vitimou a estudante de jornalismo Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, serão apuradas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A jovem foi eletrocutada ao tentar sair do carro em que estava depois de uma batida contra um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite de domingo (7/9).
De acordo com a Polícia Civil, a investigação segue em andamento com a Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (Depicit). Em nota, a polícia informou que aguarda que os envolvidos “apresentem condições clínicas adequadas para prestarem suas declarações acerca dos fatos, bem como, aguarda a conclusão de laudos periciais”.
O acidente ocorreu por volta de 22h45 de domingo, quando o veículo bateu em um poste e começou a pegar fogo. A jovem, estagiária da TV Record Minas havia quase dois anos, desceu do carro, encostou em fios soltos e morreu no local.
O motorista do veículo, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, namorado de Brunna, e o passageiro Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da TV Record Minas, foram socorridos e encaminhados para o devido atendimento médico. Gabriel, estudante de Administração na PUC, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital João XXIII, e deve ser submetido a cirurgia devido às queimaduras e ferimentos graves sofridos na colisão.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames e, em seguida, liberado aos familiares. Brunna será velada nesta terça-feira (9/9), no cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, Região Norte de BH, a partir das 14h. Em nota, a PUC Minas afirmou que a aluna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas.
"Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", dizia o comunicado.
Troca de semáforo no local do acidente
A BHTrans finalizou, na manhã desta terça, a substituição do semáforo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com a Rua Rio Verde, no local do acidente, conforme a reportagem do Estado de Minas registrou.
Orientações de segurança
-
Permanecer dentro do veículo
O veículo funciona como uma "gaiola de Faraday" e protege você contra choques elétricos. Os fios podem estar energizados e o solo ao redor pode estar eletrificado.
-
Não tocar nas partes metálicas do carro
Evitar encostar em portas, maçanetas ou qualquer parte que possa estar em contato com os fios.
-
Ligar para os serviços de emergência imediatamente
Discar 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia) e informar a situação. Também é essencial avisar a concessionária de energia elétrica da sua região.
-
Só sair do carro se houver risco iminente, como casos de incêndio
O que fazer em caso de incêndio?
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais (CBMMG), se houver fogo ou outro perigo urgente e sair do veículo for a única opção, a pessoa deve seguir este procedimento com extremo cuidado:
-
Não toque no chão e no carro ao mesmo tempo
-
Salte com os dois pés juntos para fora do carro, sem encostar em partes metálicas
-
Após o salto, afaste-se arrastando um pé no outro, sem tirá-los do chão. Não encoste em outro ponto e não afaste os pés. Afaste-se desse jeito até estar a pelo menos 10 metros de distância do veículo energizado
-
Isso evita o "passo potencial", que pode causar choque elétrico ao caminhar normalmente
-
Não deixe que pessoas do lado de foram cheguem próximo do carro. Elas também estarão sujeitas ao mesmo choque elétrico
-
Isole o local e acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193