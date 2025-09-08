Assine
TRAGÉDIA EM BH

Jovem que morreu no acidente em avenida de BH estudava jornalismo

Brunna Rosas estava no 8º período do curso de Jornalismo na PUC Minas; a formatura dela ocorreria em janeiro de 2026

Giovanna de Souza
08/09/2025 07:43 - atualizado em 08/09/2025 08:48

Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9)
Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9) crédito: Reprodução/Redes socias

A mulher que morreu em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (7/9), foi identificada como Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos. Ela era estudante de Jornalismo na PUC Minas e estagiava na TV Record há dois anos.

Brunna morreu eletrocutada ao sair do veículo que bateu em um poste na esquina da avenida com a Rua Rio Verde. Quem dirigia o carro era o namorado dela, de 26 anos.

A jovem cursava o oitavo período, na unidade do São Gabriel, e entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.

De acordo com o boletim de ocorrência, o passageiro do carro, de 36 anos, relatou aos militares que saía de um evento com dois amigos quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo, na esquina com a Rua Rio Verde. Com a colisão, o carro iniciou um princípio de incêndio.

Ele conseguiu sair do carro e os amigos foram retirados por uma pessoa em situação de rua. O condutor foi retirado em estado grave. A passageira estava consciente ao sair, mas sofreu uma descarga elétrica de fios soltos e morreu no local.

Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente.

O médico do Samu confirmou a morte da jovem ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. O motorista e o passageiro foram socorridos para o Hospital João XXIII.

Ainda não há informações sobre velório e enterro.

