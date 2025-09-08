Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA EM BH

Carro bate em poste, explode e mulher morre na Avenida N.S. do Carmo

Acidente aconteceu por volta das 22h45 deste domingo (7/9) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion. Outros dois ocupantes ficaram feridos

Publicidade
Carregando...
Benny Cohen
Bruno Luis Barros
Giovanna de Souza
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/09/2025 00:39 - atualizado em 08/09/2025 07:04

compartilhe

Siga no
x
Veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion
Veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion crédito: Benny Cohen/EM/DA. Press

Uma mulher de 22 anos morreu no Bairro Sion, em Belo Horizonte, após o carro no qual ela estava se envolver em um acidente no fim da noite deste domingo (7/9), por volta das 22h45. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, apurou a reportagem do Estado de Minas no local. O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel (Samu) de Urgência foram acionados.

Leia Mais

Um passageiro, de 36 anos, ficou bastante ferido e foi conduzido para o Hospital João XXIII. O condutor, de 26, conseguiu sair do carro antes da explosão, mas também precisou de atendimento hospitalar.

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados-Benny Cohen/EM/DA. Press
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados Benny Cohen/EM/DA. Press
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados-Benny Cohen/EM/DA. Press
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados Benny Cohen/EM/DA. Press

Às 00h40, o trânsito seguia sentido Belvedere somente pela pista da direita. A pista central, que tem a faixa exclusiva de ônibus, foi interditada nos dois sentidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do carro relatou aos militares que saía de um evento com dois amigos quando perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo, na esquina com a Rua Rio Verde. Com a colisão, o carro iniciou um princípio de incêndio.

Ele conseguiu sair do carro e os amigos foram retirados por uma pessoa em situação de rua. O passageiro, de 36 anos, saiu em segurança. A passageira estava consciente ao sair, mas sofreu uma descarga elétrica de fios soltos e morreu no local.

Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O médico do Samu confirmou a morte dela ainda na cena e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. 

O carro foi removido ao pátio do Detran GuardaGalax, no bairro Jardim Califórnia. Equipes da BHTrans e da Cemig trabalharam em conjunto para reparo da rede elétrica e remoção de fios afetados, que prejudicaram o fornecimento de energia no bairro Sion. Procurada pela reportagem, a Cemig informou que os clientes foram religados às 2h46 de segunda-feira (8).

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

acidente av-nossa-senhora-do-carmo belo-horizonte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay