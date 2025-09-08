Carro bate em poste, explode e mulher morre na Avenida N.S. do Carmo
Acidente aconteceu por volta das 22h45 deste domingo (7/9) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion. Outros dois ocupantes ficaram feridos
compartilheSiga no
Uma mulher de 22 anos morreu no Bairro Sion, em Belo Horizonte, após o carro no qual ela estava se envolver em um acidente no fim da noite deste domingo (7/9), por volta das 22h45. Outras duas pessoas ficaram feridas.
O veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, apurou a reportagem do Estado de Minas no local. O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel (Samu) de Urgência foram acionados.
Leia Mais
Um passageiro, de 36 anos, ficou bastante ferido e foi conduzido para o Hospital João XXIII. O condutor, de 26, conseguiu sair do carro antes da explosão, mas também precisou de atendimento hospitalar.
Às 00h40, o trânsito seguia sentido Belvedere somente pela pista da direita. A pista central, que tem a faixa exclusiva de ônibus, foi interditada nos dois sentidos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do carro relatou aos militares que saía de um evento com dois amigos quando perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo, na esquina com a Rua Rio Verde. Com a colisão, o carro iniciou um princípio de incêndio.
Ele conseguiu sair do carro e os amigos foram retirados por uma pessoa em situação de rua. O passageiro, de 36 anos, saiu em segurança. A passageira estava consciente ao sair, mas sofreu uma descarga elétrica de fios soltos e morreu no local.
Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O médico do Samu confirmou a morte dela ainda na cena e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.
O carro foi removido ao pátio do Detran GuardaGalax, no bairro Jardim Califórnia. Equipes da BHTrans e da Cemig trabalharam em conjunto para reparo da rede elétrica e remoção de fios afetados, que prejudicaram o fornecimento de energia no bairro Sion. Procurada pela reportagem, a Cemig informou que os clientes foram religados às 2h46 de segunda-feira (8).
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.