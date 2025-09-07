Motorista morre e 3 mulheres ficam feridas após carro bater em árvore em MG

Um homem morreu e três mulheres ficaram feridas após o carro em que todos estavam bater em uma árvore na LMG-342, a cerca de 5 km da cidade de Coronel Murta (MG), no Vale do Jequitinhonha, no fim da tarde deste domingo (7/9).

No início da noite, militares do Corpo de Bombeiros de Araçuaí chegaram ao local e encontraram o motorista morto e preso às ferragens.

Naquele momento, uma mulher recebia atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outras duas já havia sido levadas por uma ambulância de Coronel Murta para atendimento hospitalar em Araçuaí.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O jornal local Gazeta de Araçuaí apurou que todos os ocupantes do veículo são da mesma família. As idades das vítimas e o quadro de saúde das mulheres não foram informados. A reportagem pediu mais informações ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.

