ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Tombamento de carreta na BR-153, no Sul de Minas, interdita rodovia

Acidente envolvendo caminhão e carreta bloqueia os dois sentidos da BR-153, em Frutal (MG); um motorista ficou ferido e foi socorrido

Melissa Souza
07/09/2025 10:00

Carreta tomba na BR-153, altura do km186, no Sul de Minas Gerais, e interdita rodovia nos dois sentidos
Carreta tomba na BR-153, altura do km186, no Sul de Minas Gerais, e interdita rodovia nos dois sentidos crédito: Triunfo Concebra/Divulgação

Um acidente entre caminhão e carreta na BR-153, altura do quilômetro 186, em Frutal (MG), no Triângulo, interdita a rodovia nos dois sentidos na manhã deste domingo (7/9). Não há previsão de liberação da pista.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária da via, a batida ocorreu no sentido Fronteira (MG) e fez com que a carreta tombasse, ocupando toda a via. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

O condutor da carreta ficou ileso e o motorista do caminhão foi atendido pelo socorro médico da concessionária e encaminhado ao Hospital Frei Galvão com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. A Triunfo Concebra analisa as possibilidades de rotas alternativas.

