Tombamento de carreta na BR-153, no Sul de Minas, interdita rodovia

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente entre caminhão e carreta na BR-153, altura do quilômetro 186, em Frutal (MG), no Triângulo, interdita a rodovia nos dois sentidos na manhã deste domingo (7/9). Não há previsão de liberação da pista.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária da via, a batida ocorreu no sentido Fronteira (MG) e fez com que a carreta tombasse, ocupando toda a via. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

O condutor da carreta ficou ileso e o motorista do caminhão foi atendido pelo socorro médico da concessionária e encaminhado ao Hospital Frei Galvão com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. A Triunfo Concebra analisa as possibilidades de rotas alternativas.

