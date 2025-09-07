MG: batida entre dois carros deixa 8 feridos em rodovia; 3 são crianças
O Corpo de Bombeiros informou que, segundo testemunhas, o acidente em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi provocado após uma manobra de ultrapassagem
Uma batida entre dois carros deixou oito pessoas feridas, entre elas três crianças, na MGC-497, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (7/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria acontecido após uma manobra de ultrapassagem.
As oito vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e para duas Unidades de Atendimento Integrado (UAI) da cidade. Os veículos envolvidos no acidente estão sob a guarda da Polícia Militar de Minas Gerais.
Cinco viaturas e 15 militares do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para fazer o resgate e atendimento às vítimas.
“As informações iniciais das testemunhas é que esse acidente ocorreu após a realização de uma ultrapassagem. A Polícia Militar esteve presente realizando os trabalhos em relação ao trânsito e o apoio às guarnições dos bombeiros. Foi acionada também, a perícia da Polícia Civil, para realizar os trabalhos de praxe”, informou o aspirante Amorim, do Corpo de Bombeiros.