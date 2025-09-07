Desfile de 7 de setembro em Matozinhos tem participação de grupo de umbanda

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Na manhã deste domingo (7/9), vestidos de branco, com suas guias e com camisetas em homenagem a Ogum (Orixá da justiça) e estandartes de santos, integrantes da Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), passaram silenciosamente, em sinal de respeito, em frente à Matriz do Senhor Bom Jesus, em Matozinhos, local que receberia uma cerimônia inter-religiosa no próximo sábado (13/9), mas teve a lavagem da calçada cancelada após pressão da comunidade católica local.

Muito antes da polêmica do cancelamento, que dividiu a cidade mineira próximo à Belo Horizonte, Pai Cláudio, sacerdote da TUFF, recebeu um convite do secretário de cultura de Matozinhos, Walice Carvalho, que reconhece a entidade como importante espaço cultural e guardiã das tradições afro-brasileiras no município e que deveria participar das comemorações do desfile de 7 de setembro, onde se celebra o patriotismo e a independência e valorização do sentimento de pertencimento do Brasil.





“Bom dia meu povo do Axé, bem antes aos acontecidos, que muitos aí sabem, da intolerância religiosa, do racismo que teve contra a gente, hoje, 7 de setembro, estamos aqui como convidados pelo secretário Walice e a subsecretária Gabriele. Estamos honrados em participar do desfile do Dia da Independência do Brasil, na nossa cidade Matozinhos”, comenta Pai Cláudio.







Recepção do público

Com estandartes de santos católico, integrantes da Umbanda mostram que as religiões respeitam e seguem as mesmas crenças TUFF/Divulgação

Caminhando com os estandartes de santos durante o desfile cívico pelas ruas da cidade, os filhos e filhas de santo receberam o apoio da população de Matozinhos. Ao longo do trajeto, eles foram filmados e de acordo com os integrantes da TUFF, a recepção à presença deles nas comemorações de 7 de setembro foi bem amistosa.

A intolerância só foi sentida em um momento, como explica Pai Cláudio: na hora que passamos na porta de uma igreja evangélica, tinha um irmão do lado de fora, um obreiro, não sei. Ele viu e falou assim: ‘nossa, aí macumbeiro, o cruz credo’!. Aí eu fui obrigado a cantar aquele pontinho básico pra eles, né? Não mexe comigo não, que eu não mexo com ninguém, se mexer comigo leva, se mexer comigo tem. Aí todo mundo cantando assim, rapidinho, ele abaixou a cabeça, virou as costas e entrou pra dentro da igreja e seguimos com a nossa fé”.

Durante todo o desfile, integrantes da Tenda de Umbanda Família de Fé caminharam lado a lado com representantes do Quintal das Marias, um grupo de Matozinhos que fomenta a cultura através dos tambores ancestrais com palestras e oficinas que propagam as afro-brasileiras na cidade mineira. Como disse Pai Cláudio: “foram lá dar nos dar apoio, abraçaram a nossa causa e, juntos, caminhamos em prol do respeito a nossa religião e da arte, que tanto faz bem para o corpo e a alma”, finaliza