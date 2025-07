Alimente-se de fé em Minas e deixe Ogum abrir os caminhos

Ogunhê! Salve. Ele vem na linha de frente, com a sua espada e lança para abrir os caminhos. Ele é o pilar de força e proteção para os praticantes, guiando-os em suas jornadas com coragem e determinação. Em tempos de “guerra” contra as injustiças e a intolerância religiosa, ele é o guerreiro da luz.

Ogum é um Orixá de origem Iorubá, amplamente cultuado na Umbanda e no Candomblé. Ele é conhecido como o deus da guerra, do ferro, da tecnologia e da justiça, sendo associado à força, coragem, determinação e proteção. Na Umbanda, Ogum é sincretizado com São Jorge, o santo guerreiro da tradição católica, devido às semelhanças em suas características de luta e proteção.

O santo guerreiro é um dos Orixás mais reverenciados e respeitados na Umbanda. Conhecido como o senhor dos caminhos abertos, ele representa a energia da superação, do trabalho e da disciplina. É o líder que não recua diante das batalhas da vida, e por isso é tão procurado quando se precisa vencer obstáculos, conquistar objetivos ou ter força para seguir em frente. Sua espada simboliza a luta contra as maldades e o corte de tudo aquilo que impede o crescimento e a evolução.

Ogum atua na linha da Lei, sendo guardião dos caminhos, das encruzilhadas e protetor contra as demandas espirituais negativas. Ele é, muitas vezes, quem comanda os Exus e os Caboclos que também trabalham nessa linha, assegurando que a ordem se mantenha e que o bem sempre prevaleça sobre o mal.

Alimento da alma

Na TUFF Matozinhos, participantes presenciam os rituais sagrados aos Orixás TUFF Matozinhos/Divulgação

No próximo sábado (19/7), a Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza a 1ª Feijoada de Ogum, na Praça do Rosário, no Centro da Cidade. O evento gratuito, que acontece de 10h às 17h, terá na programação: café da manhã para os presentes, ritualística, depois o almoço com feijoada; além de apresentação de capoeira e dos grupos Quintal das Pretas e Marias, Guarda de Moçambique e Orisamba.

Pai Cláudio Ribeiro é o sacerdote no comando da Tenda. Para ele, o evento é uma comunhão de fé, uma encontro de almas de pessoas que desejam o bem ao redor do alimento da alma: “preparar uma feijoada em homenagem a Ogum vai muito além do ato de cozinhar, é um ritual de fé, de conexão e de entrega. É comum que essa oferenda seja feita no dia de São Jorge (geralmente comemorado em 23 de abril), reunindo filhos de fé, amigos e familiares para celebrar a força desse Orixá.



Tenda de Umbanda Família de Fé

Mãe Cláudia de Iemanjá e Pai Cláudio de Oxóssi comandam a Tenda de Umbanda Família de Fé TUFF Matozinhos/Divulgação
Na TUFF Matozinhos, participantes presenciam os rituais sagrados aos Orixás TUFF Matozinhos/Divulgação
As sessões acontecem toda quarta-feira, às 20h TUFF Matozinhos/Divulgação
Aos som dos atabaques e tambores, as entidades são invocadas TUFF Matozinhos/Divulgação
Pai Cláudio de Oxóssi e Mãe Cláudia de Iemanjá convidam para a Feijoada neste fim de semana TUFF Matozinhos/Divulgação
A feijoada é uma das oferendas em homenagem a Ogum, Orixá guerreiro de força e luz TUFF Matozinhos/Divulgação

A Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), sob o comando de Pai Cláudio de Oxóssi e Mãe Claudia de Iemanjá, é um espaço de acolhimento e prática religiosa da Umbanda, onde os membros se reúnem para ajudar quem precisa, fortalecer a fé e compartilhar experiências espirituais. O conceito de "Família de Fé" remete à ideia de um grupo unido pela espiritualidade, em que os participantes formam uma verdadeira família, com base no respeito, na solidariedade e no amor. As sessões da TUFF são conduzidas de uma forma que abrange o bem-estar espiritual e emocional dos participantes, criando um ambiente agradável e com uma ótima energia vital. A Tenda está aberta ao público toda quarta-feira, às 20h.

Endereço:

Rua Quatro, 139, Bairro São Paulo, Matozinhos, MG

Instagram: @tuff_umbanda

Cores de Ogum:



Vermelho: Representa a força, a energia e a vitalidade de Ogum. É uma cor vibrante que simboliza sua ação guerreira.

Azul-escuro: Simboliza a sabedoria, a justiça e a estabilidade. É frequentemente usada em guias (colares) e velas.

Branco: Em algumas casas de Umbanda, o branco também é associado a Ogum, especialmente por sua conexão com a pureza e a paz conquistada após a batalha.

Verde: Em algumas regiões, o verde pode ser usado, remetendo à vitalidade e à conexão com a natureza.

Importância na Umbanda:

Pai Cláudio de Oxóssi e Mãe Cláudia de Iemanjá convidam para a Feijoada neste fim de semana TUFF Matozinhos/Divulgação



Proteção e limpeza espiritual: Ogum é invocado em rituais de descarrego e passes para cortar demandas (energias negativas) e proteger contra ataques espirituais.

Abertura de caminhos: Ele é o orixá que ajuda a desobstruir caminhos, trazendo prosperidade e oportunidades.

Guia espiritual: Muitas entidades que trabalham na linha de Ogum, como Caboclos e Pretos-Velhos, incorporam sua energia combativa e protetora.

Oferendas e símbolos:



Oferendas: Cerveja, milho vermelho, inhame, feijoada e carnes grelhadas são comuns, sempre oferecidos com respeito e em locais como encruzilhadas ou campos abertos.

Símbolos: Espada, lança, ferramentas de ferro (como machado ou enxada) e o mariwô (folhas de palmeira) são associados a Ogum.