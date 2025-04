Abril: mês de Ogum! Faça oferendas, ore e comemore o dia do Orixá

Ogum, Orixá da guerra

Oferenda ao Orixá: o Paliteiro de Ogum

Para fazer esta oferenda você vai precisar de:

1 Cará Grande;

1 Pacote de palitos de mariô (podendo ser substituído por 1 pacote de palitos de dente caso não encontre os de mariô);

Mel de abelha;

Azeite de dendê.

Como fazer o paliteiro de Ogum?

Inicie a montagem da oferenda mantendo sempre o pensamento positivo e com os seus pedidos em mente. Cozinhe o Cará com casca e tudo. Assim que ele estiver bem cozido, retire da panela e espere esfriar.

Uma vez que ele tenha esfriado, tire a casca com bastante cuidado, sem danificar o Cará e coloque-o em um alguidar (recipiente de barro). Espete todo o pacote de palitos no Cará, espalhando por todo o Cará. Regue tudo com o dendê e o mel de abelha.

Se possível, mantenha a oferenda na sua casa por sete dias em algum lugar, acendendo uma vela azul de sete dias para Ogum. Passado este tempo, você pode pegar a oferenda e deixar, de preferência, próximo à linha de trem ou embaixo de uma árvore que tem muitas folhas e uma copa bonita.

Se não puder deixar em casa, leve diretamente para próximo de uma linha de trem ou embaixo da árvore com bastante folhas, acendendo uma vela azul ao lado da oferenda e fazendo os seus pedidos.

Abril é o mês do orixáe, no dia 23, comemora-se o dia dele. O Orixá guerreiro está sempre próximo de nós trazendo suas ferramentas e armas para nos fortalecer e abrindo o caminho para as coisas boas. É um dos Orixás mais respeitados e sua história é extremamente rica e interessante.Caracterizado como Orixá da guerra, Ogum é um grande guerreiro, além de ser extremamente respeitado por abrir caminhos , sempre à frente de todos os outros orixás para este fim. Como guerreiro, ele conquistava inúmeros reinos e trazia proteção e abundância para o seu próprio povo. Como a grande figura de poder e comandante supremo, Ogum não julgava e, portanto, apenas executa a lei e a ordem. Ogum também é sincretizado a São Jorge que, assim como ele, é a representação de um guerreiro destemido que não abandona suas batalhas e está sempre na linha de frente, oferecendo proteção.No nosso dia a dia estamos constantemente travando batalhas. Sejam aquelas mais simples no trabalho, até mais difíceis como doenças e outras dificuldades. Ogum está sempre lá para nos proteger enquanto seus filhos. Por isso também é super importante que nós façamos oferendas e constantemente oremos por sua proteção.Com esta oferenda, Ogum estará lá para proteger você. Você pode aproveitar também e fazer orações para o Orixá da guerra e manter-se sempre próximo dele.