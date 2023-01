Dia nacional de combate à intolerância religiosa marca busca por respeito

(foto: Tep Ro/Pixabay) Amanha, sexta-feira, 21/01, comemora-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Se houvesse apenas uma pessoa de determinada religião, ou sem nenhuma religião, em todo o mundo, seria dever de todos os outros habitantes do planeta, crentes ou não, respeitarem e defenderem a opção desse único adepto.





Por isso, o tema precisa de amplo debate para produzir consciência coletiva de que não há liberdade em qualquer outra área da vida, se não houver liberdade de se crer na divindade que bem se quiser, assim como de simplesmente não crer em nada. Robinson Grangeiro Monteiro, chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie, doutor em educação, arte e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em ministério pelo Reformed Theological Seminary (USA), mestre em psicologia social, enfatiza que "para garantir que todos os cidadãos possam manifestar livremente suas crenças, assegurando a existência de diferentes credos, o poder público, em suas várias instâncias, deve agir em diversas frentes para que todos tenham essa prerrogativa respeitada, ainda mais depois que foi instituída no Brasil o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa (21 de janeiro)".



É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias Carta Magna em seu artigo 5º, inciso VI





Embora a sociedade brasileira tenha sido outrora conhecida mundialmente pela tolerância religiosa, quando comparada a outras nações deflagradas por conflitos religiosos há várias décadas, nos últimos anos os crimes contra a crença e a liberdade religiosa têm aumentado.

Ateus, agnósticos e sem religião

Robinson Grangeiro Monteiro destaca que, com dimensões continentais, o Brasil é formado da mistura de povos, culturas, etnias e crenças , entre tantos outros elementos que constituem a identidade do povo brasileiro, moldando-o como um grande caldeirão multicolorido, ou como um diamante multifacetado, cujo brilho e beleza de cada um de seus lados e ângulos é único e inigualável.



"Para se ter ideia da força do fenômeno religioso e das práticas religiosas que ainda existem no país, cerca de 88,3% da população brasileira afirma ter alguma religião, conforme pesquisa de 2020 do Instituto Datafolha. Por outro lado, o segmento populacional de ateus, agnósticos e sem religião é o que mais tem crescido nos últimos anos no Brasil, apontando para a tendência à secularização já presenciados na Europa e nos EUA, outrora majoritariamente religiosos".



Robinson Grangeiro Monteiro chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie e doutor em educação, arte e história da cultura, diz resguardadas as agendas e objetivos de expansão de cada denominação religiosa, há muitas causas comuns a todos (foto: Arquivo Pessoal)

No entanto, Robinson Grangeiro Monteiro destaca que, independentemente das convicções religiosas individuais e assegurado o direito de praticar a sua religiosidade e desenvolver ações visando a conversão de mais adeptos à sua própria crença, há pilares comuns a todos os credos que impõem deveres éticos compartilhados com todos. Entre eles, o respeito e a empatia, possíveis apenas pelo conhecimento do que se crê e daquilo que os outros creem. "Esta é inclusive a grande razão educacional para o ensino religioso nas escolas: o de produzir consciência da necessidade de respeito à religião, qualquer que seja, ou até mesmo à ausência da religião, por parte de outros cidadãos".

Respeito e empatia

Neste sentido, o doutor em educação explica que vários mestres religiosos ensinam o primado do amor ao próximo, e para ficar naquele credo que é o fundamento histórico da parcela maior da população brasileira, que é o cristianismo, as palavras de Jesus Cristo ensinam a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aplicando-se à prática religiosa a regra áurea da convivência em respeito e empatia.



"'Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós, primeiro'. Ou seja, quer ter sua crença, culto, ritual e direito à proclamação de sua fé devidamente respeitadas? Então, respeite o mesmo direito daqueles que creem diferentemente de você e até daqueles que preferem não crer em divindade alguma".

Para Robinson Grangeiro Monteiro, tal respeito se expressa em atos concretos de se evitar a zombaria, as notícias falsas, o incitamento ao ódio religioso e o combate à discriminação de qualquer ordem, por razão de fé ou associada à prática religiosa: "Algo que sutilmente tem substituído fogueiras e pedras outrora usados contra adeptos de outros credos, por fanáticos que, supostamente em nome de Deus, negam o amor como princípio básico do próprio Criador".

Causas comuns

Além disso, ele lembra que, resguardadas as agendas e objetivos de expansão de cada denominação religiosa, por meio da propaganda e proclamação de suas crenças, princípios e valores, há muitas causas comuns a todos, que exigem uma natural e bem-vinda co-beligerância, por propugnarem valores transcendentes e comuns a todos, tais como o amor ao próximo carente e excluído para a promoção do desenvolvimento social. "Nesse sentido, preces e mãos que se voltam para divindades diferentes em seus cultos particulares, podem se unir solidariamente em determinados momentos da história, para ações de cidadania e combates por causas socioambientais comuns, sem comprometer as convicções e fidelidades particulares à religião a que pertencem".

Robinson Grangeiro Monteiro afirma que, afinal de contas, cada ser humano, crente ou não, é imagem do Criador, que a todos, e a cada um, deu vida para justamente se aprender a conviver com outros semelhantes, ainda que desiguais em suas predileções religiosas e em tantos outros aspectos da existência. "Essa consciência deve ser nutrida e multiplicada nas instituições sociais, desde a mais básica, como a família, até aquelas cuja capilaridade possibilita um grande poder multiplicador e transformador, como escolas e universidades, associações e sindicatos, partidos políticos e, obviamente, igrejas particulares e denominações religiosas".