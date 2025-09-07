Sete de setembro: entenda o significado do Hino Nacional

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Neste 7 de setembro, quando o Brasil relembra a Independência proclamada em 1822, um dos símbolos mais presentes nas comemorações é o Hino Nacional. Conhecido por sua melodia marcante, ele também chama a atenção pela letra cheia de expressões pouco usadas hoje em dia e pela ordem incomum das frases.

A música foi composta em 1822 por Francisco Manuel da Silva. Já a letra veio quase um século depois, escrita pelo poeta Osório Duque Estrada em 1909 e oficializada em 1922, no governo de Epitácio Pessoa. Desde então, acompanha cerimônias oficiais, eventos esportivos e momentos cívicos no país.

Relembre:

Mas, afinal, o que significam trechos como “impávido colosso”, “lábaro estrelado” ou “raios fúlgidos”? No livro "Para compreender o Hino e os Símbolos Nacionais", a professora Margarida Patriota faz uma verdadeira tradução da letra.

"Ouviram do Ipiranga as margens plácidas / De um povo heroico o brado retumbante, / E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, / Brilhou no céu da Pátria nesse instante."

Esse trecho relembra o 7 de setembro de 1822. As margens tranquilas do rio Ipiranga, em São Paulo, ouviram o grito da Independência proclamado por Dom Pedro I. O “sol da liberdade” simboliza o nascimento de uma nação livre.

"Se o penhor dessa igualdade / Conseguimos conquistar com braço forte, / Em teu seio, ó Liberdade, / Desafia o nosso peito a própria morte!"

O poeta celebra a conquista da igualdade política com Portugal. Agora que o Brasil é independente, a liberdade passa a ser um valor pelo qual os brasileiros estariam dispostos a lutar até a morte.

"Ó Pátria amada, / Idolatrada, / Salve! Salve!"

Aqui, o hino se transforma em uma declaração de amor ao Brasil: “Ó Pátria amada, eu te saúdo, eu te celebro”.

"Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à Terra desce, / Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro resplandece."

O país é descrito como fonte de esperança e amor. A constelação Cruzeiro do Sul, que aparece no céu brasileiro, reforça o sentimento de identidade nacional.

"Gigante pela própria natureza, / És belo, és forte, impávido colosso, / E o teu futuro espelha essa grandeza."

O Brasil é chamado de gigante pela extensão de seu território e pela riqueza natural. Além de belo e forte, o país carrega a promessa de um futuro grandioso.

"Terra adorada / Entre outras mil, / És tu, Brasil, / Ó Pátria amada! / Dos filhos deste solo és mãe gentil, / Pátria amada, Brasil!"

A pátria é vista como uma mãe acolhedora, amada por seus filhos brasileiros.

"Deitado eternamente em berço esplêndido, / Ao som do mar e à luz do céu profundo, / Fulguras, ó Brasil, florão da América, / Iluminado ao sol do Novo Mundo!"

O poeta ressalta a posição privilegiada do Brasil no continente: banhado pelo Atlântico, ligado à América do Sul e iluminado pelo sol tropical, o país brilha como um “florão da América”.

"Do que a terra mais garrida / Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; / 'Nossos bosques têm mais vida', / 'Nossa vida' no teu seio 'mais amores'."

Aqui, o Brasil é comparado às terras mais belas do mundo. Seus campos são mais floridos e seus bosques mais vivos, retomando versos do poema “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias.

O Brasil possui museus espetaculares que unem a preservação da memória, o conhecimento da história e uma alternativa de diversão para adultos e crianças. São espaços em que o conhecimento se une ao entretenimento para passeios especiais. Veja alguns muito importantes no país. Coemçando por um museu que está em recuperação, contando com a torcida de todos por sua reabertura. Tomaz Silva - Agência Brasil Wikipédia Commons Em maio de 2024, o Museu Nacional apresentou uma nova coleção de fósseis, reunindo 1.104 peças que foram doadas por uma família alemã de colecionadores. O material havia sido comprado em feiras e leilões. E agora passa a fazer parte do acervo permanente da instituição. Reprodução TV Globo A coleÃ§Ã£o tem fÃ³sseis de plantas e animais, com destaque para um crÃ¢nio de pterossauro, um rÃ©ptil voador da famÃ­lia dos dinossauros. Os fÃ³sseis datam de 100 milhÃµes de anos, o perÃ­odo cretÃ¡ceo. E ficarÃ£o expostos quando o museu for reaberto. ReproduÃ§Ã£o TV Globo O Museu Nacional funciona no Palácio de São Cristóvão, que foi residência da família real portuguesa de 1808 a 1821 e da família imperial brasileira de 1822 a 1889. O espaço é museu desde 1892, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1938. Divulgação/Museu Nacional UFRJ Museu do Ipiranga (São Paulo) - Inaugurado em 7/9/1895, fica no Parque da Independência e faz parte da Universidade de São Paulo. Tem 450 mil obras. Em abril de 2024, atingiu a marca de 1 milhão de visitantes desde a reinauguração, em 7/9/2022. O espaço ficou em reforma por 9 anos e reabriu na celebração dos 200 anos da Independência do Brasil. Divulgação MASP, Museu de Arte de São Paulo - Foi fundado em 1947. O edifício é valorizado pela arquitetura. E o acervo é um dos mais importantes do país, com obras de arte, peças decorativas e materiais arqueológicos oriundos de vários países. Wilfredor - Wikimédia Commons Tombado pelo Patrimônio HIstórico e Artístico Nacional, o Masp tem esculturas e pinturas de gênios da arte, como Rembrandt (foto) e Bosch. Rembrant - Wikipédia Commons Museu Imperial (Petrópolis-RJ): Funciona no antigo Palácio de Verão do imperador Dom Pedro II, aberto em 1862. O museu, criado em 1940, abriga objetos pessoais da família imperial, móveis, veículos, obras de arte e documentos da Realeza. Uma preciosa fonte de aprendizado sobre a Monarquia Brasileira. Alexandre Mariano - Wikimédia Commons Instituto Ricardo Brennand (Recife): Fundado em 2001 pelo colecionador que dÃ¡ nome Ã instituiÃ§Ã£o, tem um grande acervo de armas brancas: mais de 3 mil peÃ§as, inclusive 27 armaduras medievais. Tem farto material sobre o perÃ­odo colonial e o Brasil HolandÃªs, livros raros, obras de arte e jardim de esculturas. Instagram.com/InstitutoRB Casa do Rio Vermelho (Salvador): Transformada em memorial, é a casa onde os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai viveram durante 40 anos, na Rua Alagoinha 33. Tem farto material audiovisual e objetos de uso pessoal. Um mergulho no universo de um dos escritores mais marcantes da literatura brasileira. Facebook.com/casadoriovermelho/photos Museu da Inconfidência (Ouro Preto-MG): Edificado entre 1785 e 1855, foi a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Mantém a memória do período histórico da Inconfidência, com documentos políticos e jurídicos, obras de arte barroca, partituras musicais da época e peças relacionadas ao Ciclo do Ouro. Ricardo André Franz - Wikimédia Commons Museu de Ciências e Tecnologia da PUC (Porto Alegre): Inaugurado em 1998, oferece acervo interativo de ciências naturais, experimentos sobre o Homem e o Universo, e um acervo de 5 milhões de peças permanentes, além de artigos que eventualmente se agregam às exposições. Facebook.com/museudapucrs/photos Parque Aldeia do Imigrante (Nova Petrópolis-RS): Dividido em duas aldeias (Bávara e HIstórica), ocupa uma área de 100 mil metros quadrados em que os visitantes conhecem a história da imigração alemã no Sul do Brasil. Construções centenárias são preservadas no parque, inaugurado em 1985. Aldeiadoimigrante.com.br Sabina (Santo André-SP): Um paraíso para crianças que curtem animais, inclusive extintos, como os dinossauros. É uma escola-parque com agendamento no ano letivo e abertura permanente em período de férias. Além do acervo fixo, organiza oficinas e peças de teatro. Santoandre.gov.sp.br Museu do Amanhã (Rio de Janeiro): O antigo pier da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, passou a abrigar um museu inovador, com a moderna arquitetura do espanhol Santiago Calatrava. Aberto em 2015, reúne ciência, arte e tecnologia, com proposta de interação com o público e um olhar voltado para o futuro. Mario Roberto Duran Ortiz - wikimedia commons Pinacoteca do Estado de SP (São Paulo): Inaugurada em 1905, tem mais de 10 mil obras de pintores brasileiros dos séculos XIX e XX. E prestigiadas coleções , entre as quais a Brasiliana, que reúne obras de estrangeiros atuantes no Brasil e a Coleção Nemirovsky, com obras-primas do Modernismo brasileiro. Wilfredor - Wikimédia Commons Museu da Epopeia do Descobrimento (Porto Seguro-BA): Fica na cidade onde o Brasil foi descoberto em 1500. Aborda as navegações, inovações tecnológicas e manifestações artísticas dos séculos XIV e XV. No memorial, inaugurado em 2003, é possível entrar numa réplica da nau de Pedro Álvares Cabral. Reprodução YouTube Matemática com Leonardo Pinheiro Mundo a Vapor (Canela-RS): Museu sobre máquinas que funcionavam a vapor, como olaria e ferraria. A fachada reproduz um famoso acidente em Paris, em 1895, quando uma locomotiva atingiu a estação de Montparnasse. Foi construído nos anos 90 pela família Urbani, dona de oficina mecânica. Mundo a Vapor wikimedia commons Museu do Futebol (São Paulo): Construído no Estádio do Pacaembu em 2008, tem três andares e conta a história do futebol no Brasil. Tem mostras permanentes e temporárias, com material audiovisual, a primeira biblioteca especializada em futebol no Brasil e atividades interativas com o público. Governo de SP - wikimedia commons Museu do Sertão (Piranhas-AL): O espaço não é muito grande, mas conta a história do cangaço, que marcou época no Nordeste, e apresenta objetos, armas e vestimentas dos cangaceiros, além de peças históricas da cidade, uma das representantes dos costumes autênticos do sertão brasileiro. Walter Antonio do Livramento - wikimedia commons Museu da Cachaça (Maranguape-CE): Funciona desde 2000 na antiga fábrica da Ypioca, num imóvel construído no século XIX. Na parte externa do museu está o maior tonel de madeira do mundo, com capacidade para 374 mil litros. Além de material sobre cachaça, promove passeios de caiaque e escaladas. Fabiobarros - wikimedia commons Museu da Amazônia (Manaus): Fundado em 2009, este museu a céu aberto fica na Reserva Florestal Adolpho Ducke. Tem torres para observação da floresta (foto), tendas de exposição e pavilhões com referências a temas indígenas, fauna e flora. Reprodução - vídeo institucional Museu do Forte do Presépio (Belém): Localizado na Cidade Velha, o forte foi construído em 1616, para a proteção da região contra invasores. O espaço guarda peças militares e arquitetônicas. E tem a bela paisagem da Baía do Guajará. Lucas Barreto Rodrigues - wikimedia commons Museu Oscar Niemeyer (Curitiba): Conhecido como Museu do Olho por causa da sua arquitetura única, leva o nome do arquiteto mais famoso do Brasil, foi inaugurado em 2002 e tem como foco as artes visuais, a arquitetura e o design. Tem projeção internacional. Mario Roberto Duran Ortiz - wikimedia commons Voltar Próximo

"Brasil, de amor eterno seja símbolo / O lábaro que ostentas estrelado, / E diga o verde-louro desta flâmula / Paz no futuro e glória no passado."

A bandeira nacional é apresentada como símbolo de amor eterno. As cores verde e amarela representam a esperança de um futuro de paz e a lembrança de um passado glorioso.

"Mas, se ergues da justiça a clava forte, / Verás que um filho teu não foge à luta, / Nem teme, quem te adora, a própria morte."

Por fim, o hino ressalta o compromisso do povo com a justiça. Se for preciso, os brasileiros não recuam diante da luta, nem mesmo diante da morte, em defesa de sua pátria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que significam as palavras difíceis do Hino Nacional?