Desfile 7 de Setembro: Faixa em prédio pede 'Golpistas na cadeia'

Moradores no trajeto do desfile de 7 de Setembro, realizado neste domingo na Avenida Afonso Pena, Centro de Belo Horizonte, aproveitaram a celebração para pedir punição aos réus por tentativa de golpe de Estado que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um dos prédios no caminho da cerimônia, foi estendida uma faixa com a frase "golpistas na cadeia".

Um dos autores da faixa, o empresário Augusto Franco, justificou a manifestação dele afirmando que as pessoas que planejaram alternativas para não reconhecer o resultado das eleições de 2022, nas quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor, devem ser punidas de acordo com a lei.

"O cara que acha que essa galera do 8 de janeiro não estava querendo golpe e que o golpe (de 1964) não foi tão ruim assim para o Brasil, precisa estudar mais história, que é gente que está muito mal informada", afirmou.

Franco alegou que a ditadura cívico-militar e o governo de Jair Bolsonaro (PL) marcaram um período de "retrocesso político, social e econômico".

O governador Romeu Zema (Novo) chegou cedo ao evento onde cumprimentou comandantes militares antes do desfile. O governador deve seguir para São Paulo para participar do ato pela a anistia aos acusados por tentativa de golpe de Estado. O mineiro vem buscando se apresentar como uma alternativa viável da direita para a disputa eleitoral de 2026, já que Bolsonaro está inelegível por condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ainda em BH, na Praça da Liberdade, manifestantes também vão pedir anistia aos réus, como o ex-presidente Bolsonaro; o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira; o ex-candidato a vice, General Braga Netto (PL); o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; e outros, inclusive os responsáveis pelas depredações, agressões e pedidos de intervenção militar realizados em 8 de janeiro de 2023 nos prédios da Praça dos Três Poderes em Brasília.