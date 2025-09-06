Zema vai participar de ato bolsonarista no 7 de setembro em São Paulo

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai participar da manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no feriado do Dia da Independência na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (7/9). O ato será usado como protesto contra o julgamento da suposta tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF), além de mobilizar a militância bolsonarista pela anistia aos condenados do 8 de janeiro de 2023.

O Estado de Minas apurou com fontes do Partido Novo que, pela manhã, Zema vai participar primeiro do desfile da Independência em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Em seguida, parte para São Paulo, mas ainda não se sabe se vai direto para o ato ou se passa no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Tarcísio, cotado como principal nome da direita para concorrer à Presidência da República em 2026, também estará no ato da Avenida Paulista. Também são esperados o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

O evento será novamente organizado pelo pastor Silas Malafaia, que convidou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para representar o ex-presidente, detido em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Outros parentes de Bolsonaro também devem comparecer ao evento.

O ato ocorre em uma semana decisiva para o futuro do bolsonarismo. Na terça-feira (9/9), a Primeira Turma do STF retoma o julgamento do chamado “núcleo crucial” do golpe com a leitura dos votos dos ministros. O primeiro a proferir sua decisão é Alexandre de Moraes, relator do caso, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Além de Bolsonaro, estão sendo julgados o ex-ministro-chefe da Casa Civil, general da reserva Walter Braga Netto; o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general da reserva Augusto Heleno; o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira; o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid.

