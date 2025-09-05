Assine
overlay
Início Política
FAMÍLIA BOLSONARO

Veja quanto Eduardo Bolsonaro, nos EUA, recebe da Câmara dos Deputados

De janeiro a agosto, a Câmara disponibilizou pouco mais de R$ 1 milhão para a folha de pagamento dos funcionários ligados ao deputado

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
05/09/2025 18:06

compartilhe

Siga no
x
Emendas de Eduardo Bolsonaro, ausente da Câmara, crescem em R$ 7 milhões
Emendas de Eduardo Bolsonaro, ausente da Câmara, crescem em R$ 7 milhões crédito: Platobr Politica

Nos Estados Unidos desde fevereiro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mantém seu gabinete funcionando normalmente em Brasília. A despesa faz parte da verba de gabinete, no valor fixo de R$ 111.675,59 mensais por parlamentar, destinada exclusivamente ao pagamento de até 25 assessores. No caso de Eduardo, ao longo de 2025 já foram 12 pessoas contratadas; hoje, o gabinete opera com nove servidores. Enquanto ele mantiver o mandato, não há determinação judicial para suspender esses pagamentos.

Leia Mais

De janeiro a agosto, a Câmara disponibilizou pouco mais de R$ 1 milhão para a folha de pagamento dos funcionários ligados ao deputado.

  • Janeiro: disponível R$ 125.478,69 | gasto R$ 125.351,64

  • Fevereiro: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 133.035,64

  • Março: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.185,36

  • Abril: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

  • Maio: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

  • Junho: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

  • Julho: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

  • Agosto: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

É importante ressaltar que o valor “oficial” da verba de gabinete é o teto de R$ 111 mil por mês, que corresponde só à soma dos salários brutos dos secretários parlamentares. Mas na prática, quando a Câmara publica os gastos no Portal da Transparência, aparecem valores maiores porque entram também:

  • encargos trabalhistas obrigatórios (13º proporcional, férias, constitucional de férias, rescisões);

  • encargos patronais pagos pela Câmara (INSS, FGTS etc.);

  • ajustes de folha (se alguém é exonerado ou contratado no meio do mês, entra proporcional + indenizações). 

Salário bloqueado


O deputado também voltou a receber salário neste mês, após o fim de sua licença parlamentar em 20 de julho, durante o recesso da Casa. O valor pago foi de R$ 17 mil brutos, ou R$ 13.338,69 líquidos, de acordo com o Portal da Transparência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar disso, Eduardo não pode sacar ou movimentar o dinheiro. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), todas as suas contas bancárias, chaves PIX, bens móveis e imóveis estão bloqueados desde julho. Segundo a Câmara, o pagamento referente a julho foi processado antes da notificação da decisão, recebida apenas em 24 de julho. A partir de agora, os salários ficarão retidos.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-morae alexandre-de-moraes bolsonaro camara-dos-deputados deputado eduardo-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay