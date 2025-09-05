Veja quanto Eduardo Bolsonaro, nos EUA, recebe da Câmara dos Deputados

Nos Estados Unidos desde fevereiro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mantém seu gabinete funcionando normalmente em Brasília. A despesa faz parte da verba de gabinete, no valor fixo de R$ 111.675,59 mensais por parlamentar, destinada exclusivamente ao pagamento de até 25 assessores. No caso de Eduardo, ao longo de 2025 já foram 12 pessoas contratadas; hoje, o gabinete opera com nove servidores. Enquanto ele mantiver o mandato, não há determinação judicial para suspender esses pagamentos.

De janeiro a agosto, a Câmara disponibilizou pouco mais de R$ 1 milhão para a folha de pagamento dos funcionários ligados ao deputado.

Janeiro: disponível R$ 125.478,69 | gasto R$ 125.351,64

Fevereiro: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 133.035,64

Março: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.185,36

Abril: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

Maio: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

Junho: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

Julho: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

Agosto: disponível R$ 133.170,54 | gasto R$ 132.399,08

É importante ressaltar que o valor “oficial” da verba de gabinete é o teto de R$ 111 mil por mês, que corresponde só à soma dos salários brutos dos secretários parlamentares. Mas na prática, quando a Câmara publica os gastos no Portal da Transparência, aparecem valores maiores porque entram também:

encargos trabalhistas obrigatórios (13º proporcional, férias, constitucional de férias, rescisões);

encargos patronais pagos pela Câmara (INSS, FGTS etc.);

ajustes de folha (se alguém é exonerado ou contratado no meio do mês, entra proporcional + indenizações).

Salário bloqueado



O deputado também voltou a receber salário neste mês, após o fim de sua licença parlamentar em 20 de julho, durante o recesso da Casa. O valor pago foi de R$ 17 mil brutos, ou R$ 13.338,69 líquidos, de acordo com o Portal da Transparência.

Apesar disso, Eduardo não pode sacar ou movimentar o dinheiro. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), todas as suas contas bancárias, chaves PIX, bens móveis e imóveis estão bloqueados desde julho. Segundo a Câmara, o pagamento referente a julho foi processado antes da notificação da decisão, recebida apenas em 24 de julho. A partir de agora, os salários ficarão retidos.