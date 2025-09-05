Assine
overlay
Início Política
SUPREMA CORTE

Dino sobre anistia: 'Supremo não pode antecipar decisão'

Ministro afirmou que STF vai julgar as acusações por tentativa de golpe de Estado e que precisa aguardar a aprovação do projeto de anistia

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
05/09/2025 16:55

compartilhe

Siga no
x
Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte
Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que a análise de constitucionalidade ou não de algum projeto de lei só pode ser feito caso o texto seja aprovado no Congresso. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem buscando apresentar um projeto para anistiar os réus por tentativa de golpe de Estado.

"O Supremo julga a partir de fatos e não pode antecipar uma opinião que não lhe cabe. Temos um julgamento em curso, eu irei votar no julgamento e depois não sabemos se o Congresso vai votar, que dia e, sobretudo, que texto", disse, em entrevista antes de participar da 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (5/9).

Leia Mais

O texto, que ainda não foi protocolado no Congresso, prevê perdão desde março de 2019, tendo como marco temporal o inquérito das fake news.

A matéria busca anistiar pessoas que possam ter tido alguma ação que possa ser entendida como "ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes; descrédito ao processo eleitoral ou aos Poderes da República; reforço à polarização política; geração de animosidade na sociedade brasileira; ou situações de natureza similares às citadas.

Desta forma, tanto as condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro serão perdoadas, como as do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde março trabalhando pela aplicação de sanções ao Brasil e a líderes dos Três Poderes; e ao ex-deputado federal Daniel Silveira; e até a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pode acabar sendo beneficiada.

O temor dos bolsonaristas é de que o STF considere o projeto de lei inconstitucional, por isso vem alardeando uma possível conduta política dos ministros, o que foi respondido por Dino que alegou que o papel da Corte é a interpretação e a aplicação do direito positivado e que aspectos políticos não têm espaço no STF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Em circunstâncias limítrofes, temos que lembrar que a democracia admite quase tudo, menos aqueles que não tem compromisso com ela", afirmou.

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro anistia congresso-nacional flavio-dino stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay