Moraes pede mais um dia de sessão para o julgamento de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta sexta-feira (5/9) ao presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, que sejam marcadas sessões adicionais para o julgamento da ação penal que investiga a trama golpista, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) figura como réu.

Atualmente, o calendário prevê sessões na próxima terça, quarta e sexta-feira. Moraes, no entanto, pediu a inclusão de uma nova sessão, na quinta-feira (11/9).

“Solicito ao Excelentíssimo Presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, o agendamento de novas sessões complementares para a realização do julgamento, a serem realizadas na quinta-feira, dia 11/9/2025”, escreveu Moraes em despacho.

O julgamento teve início nesta semana, com a leitura do relatório do processo e as sustentações orais da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da defesa dos réus.

A retomada está marcada para terça-feira (9/9), com o voto do relator, Moraes. A expectativa é de que sua manifestação ocupe toda a sessão da manhã. Além da nova data pedida, já estavam programadas outras quatro sessões: terça à tarde, quarta de manhã e duas na sexta-feira.