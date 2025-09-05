Livro 'Amazônia' analisa a gestão daquela localidade

Ex-vice-governador do Amazonas, o engenheiro e empresário Samuel Hanan está lançando o livro Amazônia no dia 8 de setembro na sede da Fundação do Espaço Democrático do Partido Social Democrata (PSD), em São Paulo. A proposta da obra é contribuir com os debates, em novembro, durante a COP 30, em Belém (PA) — uma reunião de cúpula mundial sobre mudança do clima que irá discutir e definir ações de combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global.

Nas páginas de Amazônia, o autor Samuel Hanan trata da condição atual do lugar e das possibilidades de a região ser gerida com mais rigor e qualificação. Neste registro recorre à sua argumentação pessoal e a números atuais e ilustrativos. “A Região necessita de ações efetivas, bem elaboradas e, sobretudo, justas, especialmente aquelas que influem incisivamente na vida dos mais de 18,5 milhões de amazônidas (sete estados da Região Norte)”, analisa.

Ele faz questão de citar como exemplo de contribuição indispensável daquela gigantesca área geográfica a sua hidrografia, que possibilita grandes benefícios ao planeta Terra. “E cabe ao mundo inteiro, em sua retribuição, cuidar do que ela tem necessitado”, reivindica o autor.

Sob o prisma do “preservar para viver”, em centenas de linhas, a Amazônia brasileira é tratada como uma responsabilidade mundial. “A conta, no entanto, vem sendo paga às custas do empobrecimento injusto e inaceitável dos mais de 18,5 milhões de amazônidas, e deve ser paga por todos que dela se beneficiam. A região depende de iniciativas realistas para que assuma o protagonismo que lhe é seu. E cabe a todo o planeta cuidar da vida deste bioma que tanta vida oferece a todos”, declara.

Preservação da floresta: responsabilidade global – custo global e não apenas local

Além de vice-governador do Amazonas (1999–2002) — tendo assumido interinamente o governo por mais de 360 dias — Samuel Hanan foi secretário estadual da Fazenda e também da pasta da Indústria, Comércio e Turismo. Esteve ainda na presidência do Grupo Paranapanema e da companhia Brascan.

O executivo foi membro de Conselhos de Administração de estatais e organizações, e dirigiu companhias de investimentos. Desempenha ou desempenhou outras atividades em entidades patronais, como presidência e diretoria.

Hanan é engenheiro metalurgista e industrial. Atua hoje em dia como analista político e colaborador de diversos veículos de imprensa pelo Brasil e empresário.

É autor também dos livros (todos pela editora Valer):

Amazônia – Contradições do Paraíso ecológico;

Amazonas – Perda de expressão socioeconômica nos últimos 20 anos;

Portas para o futuro – Reflexões para um país melhor;

Caminhos para um país sem rumo (2022);

Brasil – Um país à deriva – Uma nação de privilégios e impunidade (2022);

Brasil que País é este? – Uma reflexão sobre como a nação desperdiça suas potencialidades (2024), escrito em parceria com o jurista Ives Gandra;

Brasil Pós-CF 88 – A conjuntura atual em números, lançado recentemente (2024).



https://samuelhanan.com.br/biografia/

Serviço:

Lançamento do livro Amazônia

Dia 8 de setembro, às 17h

Local: Sede do PSD – Partido Social Democrático – Rua Santo Antônio, 184 – Bela Vista – São Paulo – SP, auditório, andar térreo (estacionamento no local).