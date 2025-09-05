Assine
PRISÃO DOMICILIAR

Bolsonaro pede ao STF visita de aliado para apoio em cuidados de saúde

Advogados do ex-presidente afirmam que presença é importante para relação institucional de Bolsonaro com o PL

CF
CÉZAR FEITOZA
CF
CÉZAR FEITOZA
Repórter
05/09/2025 16:05

Bolsonaro domina redes no julgamento com narrativas de ‘injustiça’ e até ‘oração’
Bolsonaro domina redes no julgamento com narrativas de ‘injustiça’ e até ‘oração’ crédito: Platobr Politica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (5/9) autorização para que o vice-presidente do PL de Rondônia, Bruno Scheid, visite regularmente o político em prisão domiciliar.

Os advogados dizem que a presença de Scheid será importante para a relação institucional mantida pelo ex-presidente com o Partido Liberal. O pecuarista também prestaria apoio nos cuidados com a saúde de Bolsonaro.

O documento enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes diz que Scheid tem "estreita relação de amizade" com a família do ex-presidente, "circunstância que o levou a prestar apoio contínuo mesmo antes do atual quadro de saúde".

O apoio de Scheid nas questões relacionadas ao quadro de saúde de Bolsonaro seria relevante, segundo a defesa do ex-presidente, porque Michelle Bolsonaro precisa sair de casa para seguir sua agenda de trabalho.

"Tal vínculo pessoal e familiar reforça a pertinência de sua presença na residência, sobretudo diante da impossibilidade de que a esposa do Peticionante concilie integralmente a atividade laboral com os cuidados exigidos", afirma.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto. Aliados políticos e amigos só podem visitar o ex-presidente mediante prévia autorização do Supremo. Só podem encontrá-lo regularmente seus familiares, advogados e médicos.

overflay