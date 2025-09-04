Pacheco defende democracia e diz que ela é o 'bem' mais importante do pais

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) disse nesta quinta-feira (4/9), durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que o Brasil vive um "momento muito importante da vida nacional" e que a população deve se unir em torno da defesa da democracia.

"Nada é mais importante e mais capaz de nos unir, todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas divergências, do que a defesa da democracia do nosso país", disse o senador sem citar explicitamente o julgamento em curso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou esta semana no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é réu sob acusação de tentativa de golpe de Estado.

Pacheco, que é cotado como um dos pré-candidatos ao governo do estado, também voltou a criticar o governador Romeu Zema (Novo), ausente da cerimônia, pela fala do chefe do Executivo mineiro sobre "guinchar" moradores de rua. Zema comparou a população em situação de rua a um carro estacionado em local proibido que e precisa ser guinchado.

"Elas (as pessoas em situação de rua) têm que ser tratadas pelo poder público, por aquelas pessoas que estão na política para fazer o bem", defendeu o senador.

Pacheco também retribui os elogios recebidos pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), que discursou antes dele, e disse aguardar que ele resolva um dos maiores problemas viários da capital mineira, o Anel Rodoviário, recentemente entregue pela União para administração da capital.

"Está nas mãos dele a solução que nós mais aguardamos em termos de infraestrutura de Belo Horizonte, que é o Anel Roldoviário" , disse o senador.

