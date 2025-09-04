Assine
overlay
Início Política
em bh

Pacheco defende democracia e diz que ela é o 'bem' mais importante do pais

Pacheco, que é cotado como um dos pré-candidatos ao governo do estado, também voltou a criticar o governador Romeu Zema

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/09/2025 12:58 - atualizado em 04/09/2025 12:59

compartilhe

Siga no
x
Rodrigo Pacheco
Pacheco defende democracia e diz que ela é o bem mais importante do pais crédito: Reprodução/YouTube

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) disse nesta quinta-feira (4/9), durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que o Brasil vive um "momento muito importante da vida nacional" e que a população deve se unir em torno da defesa da democracia.

"Nada é mais importante e mais capaz de nos unir, todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas divergências, do que a defesa da democracia do nosso país", disse o senador sem citar explicitamente o julgamento em curso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou esta semana no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é réu sob acusação de tentativa de golpe de Estado.

Pacheco, que é cotado como um dos pré-candidatos ao governo do estado, também voltou a criticar o governador Romeu Zema (Novo), ausente da cerimônia, pela fala do chefe do Executivo mineiro sobre "guinchar" moradores de rua. Zema comparou a população em situação de rua a um carro estacionado em local proibido que e precisa ser guinchado.

"Elas (as pessoas em situação de rua) têm que ser tratadas pelo poder público, por aquelas pessoas que estão na política para fazer o bem", defendeu o senador.

Leia Mais

Pacheco também retribui os elogios recebidos pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), que discursou antes dele, e disse aguardar que ele resolva um dos maiores problemas viários da capital mineira, o Anel Rodoviário, recentemente entregue pela União para administração da capital.
"Está nas mãos dele a solução que nós mais aguardamos em termos de infraestrutura de Belo Horizonte, que é o Anel Roldoviário" , disse o senador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que Lula veio fazer em BH?

  • Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
  • Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
  • Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
  • Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
  • Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
  • Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
  • Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
  • Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
  • Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
  • BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro lula pacheco rodrigo-pacheco stf zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay