Lançado por Lula em BH, programa de distribuição de gás movimenta o setor

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O mercado de distribuição de gás de cozinha está animado com o novo programa Gás do Povo, lançado nesta quarta-feira (4/9) durante passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Nas primeiras avaliações, a expectativa é de um aumento expressivo de demanda e uma movimentação de bilhões de reais.

O CEO da Copa Energia, dona das marcas Liquígas e Copagaz, Pedro Turqueto, destacou como positivo o fato de que os beneficiários necessariamente devem usar o programa para aquisição do gás de cozinha. No antigo "Auxílio Gás", as famílias poderiam usar o dinheiro para outros fins.

"Antes, você tinha uma transferência de renda, agora você está olhando a questão conhecida mundialmente como 'clean cooking', que é cozinhar com um energético de baixo impacto para saúde e meio ambiente. A métrica do programa agora muda, e é isso que a gente vai ver daqui para frente: as pessoas cozinhando com energia melhor", disse.

Encabeçado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), o programa vai funcionar com um voucher que as famílias apresentam nas distribuidoras para resgatar o botijão de gás de cozinha. Segundo dados do ministério, o programa vai beneficiar cerca de 15,5 milhões de famílias em todo Brasil, sendo 1,2 milhão em Minas Gerais.

"A gente vai ter um grande investimento no setor para chegar nessa população que hoje não tem acesso ao botijão de gás. Vai ser um investimento de bilhões na compra de novos botijões, sem dúvida vai ter um aumento de consumo. Isso é benefício para gerar mais emprego, melhorar a economia, o setor e a sociedade como um todo", afirmou Pedro Turqueto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Presidente do Sindigás afirma que distribuição de botijões vai aumentar vendas do setor Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O que Lula veio fazer em BH?