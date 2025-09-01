Lula lidera ranking de engajamento dos presidenciáveis nas redes sociais

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a liderança do ranking dos presidenciáveis nas redes sociais, conhecido como Índice Datrix (IDP). O chefe do Executivo teve uma alta de 15% em relação a julho e somou 24,39 pontos no levantamento que leva em conta o engajamento na internet.

Segundo o relatório, o crescimento do petista ocorreu com uma alta de 55% no engajamento das suas próprias redes, em especial frente aos ataques dos Estados Unidos a economia brasileira com o tarifaço. Lula também foi impulsionado pelo fortalecimento de programas sociais como “Bolsa Família” e “Minha Casa, Minha Vida”.

A queda mais expressiva ocorreu com as redes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que em julho pontuava 27,15 e caiu para 11,88, na sétima posição. O Datrix explica que a queda ocorreu por uma série de notícias negativas, com 56% de queda no engajamento.

O segundo lugar do levantamento ficou com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), que voltou a ter destaque com as especulações sobre sua possível ida para o PSDB. O presidenciável alcançou 16,62 pontos, um crescimento de 71%.

Já entre os governadores de oposição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, ficou em terceiro lugar no ranking com 15,54 pontos. Ele é seguido pelo governador Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, com 15,47 pontos.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), teve um crescimento de 71% e subiu para o sexto lugar com 13,43 pontos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), amarga a última posição com uma nota negativa de 1,90 pontos, em razão das suas falas consideradas xenofóbicas sobre o Nordeste.

Como é calculado o IDP?

O Índice Datrix de Presidenciáveis mede a performance digital dos potenciais candidatos em 2026 a partir de três critérios: