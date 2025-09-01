Assine
overlay
Início Política
INTERNET

Lula lidera ranking de engajamento dos presidenciáveis nas redes sociais

Presidente cresceu nas redes sociais após sua atuação frente ao ataque dos Estados Unidos com o tarifaço

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
01/09/2025 16:22 - atualizado em 01/09/2025 16:27

compartilhe

Siga no
x
Lula disse em Contagem que considera o governador Romeu Zema como um dos seus adversários na disputa pela presidência, em 2026
Lula disse em Contagem que considera o governador Romeu Zema como um dos seus adversários na disputa pela presidência, em 2026 crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a liderança do ranking dos presidenciáveis nas redes sociais, conhecido como Índice Datrix (IDP). O chefe do Executivo teve uma alta de 15% em relação a julho e somou 24,39 pontos no levantamento que leva em conta o engajamento na internet.

Segundo o relatório, o crescimento do petista ocorreu com uma alta de 55% no engajamento das suas próprias redes, em especial frente aos ataques dos Estados Unidos a economia brasileira com o tarifaço. Lula também foi impulsionado pelo fortalecimento de programas sociais como “Bolsa Família” e “Minha Casa, Minha Vida”.

Leia Mais

A queda mais expressiva ocorreu com as redes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que em julho pontuava 27,15 e caiu para 11,88, na sétima posição. O Datrix explica que a queda ocorreu por uma série de notícias negativas, com 56% de queda no engajamento.

O segundo lugar do levantamento ficou com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), que voltou a ter destaque com as especulações sobre sua possível ida para o PSDB. O presidenciável alcançou 16,62 pontos, um crescimento de 71%.

Já entre os governadores de oposição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, ficou em terceiro lugar no ranking com 15,54 pontos. Ele é seguido pelo governador Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, com 15,47 pontos.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), teve um crescimento de 71% e subiu para o sexto lugar com 13,43 pontos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), amarga a última posição com uma nota negativa de 1,90 pontos, em razão das suas falas consideradas xenofóbicas sobre o Nordeste.

Como é calculado o IDP?

O Índice Datrix de Presidenciáveis mede a performance digital dos potenciais candidatos em 2026 a partir de três critérios:

  • Redes próprias - engajamento direto com a base, revelando capacidade de mobilização e proteção em momentos de crise
  • Stakeholders (mar aberto) - menções de influenciadores, jornalistas e políticos, o que indica uma reputação além da própria bolha.
  • Tonalidade - classificação automatizada de conteúdos como positivos, negativos ou neutros.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 lula michelle-bolsonaro redes-sociais romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay