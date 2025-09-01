Zema defende Nikolas após falas de Lula sobre o crime organizado

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador Romeu Zema (Novo) saiu em defesa do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) associar o parlamentar ao crime organizado. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (1/9), o chefe do Executivo mineiro disse que as acusações do petista não têm fundamento.

Segundo Zema, Nikolas tem “coragem e compromisso com o Brasil”. “As acusações do Lula que tentam atingi-lo são infundadas e não resistem à verdade. Esse é mais um ataque da máquina petista contra seus opositores. Minas Gerais segue ao lado de quem defende a liberdade e o futuro dos mineiros”, disse.

O vice-governador Mateus Simões (Novo), pré-candidato ao governo de Minas, também defendeu Nikolas nas redes sociais. “O ataque do governo Lula ao deputado é infundado e sem provas. Querem desmoralizar quem pensa diferente, mas não vão conseguir. Minas segue ao lado da verdade”, afirmou.

O deputado foi acusado de ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), após a megaoperação da Polícia Federal (PF) mirar o financiamento do grupo por meio de esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo fundos de investimentos operados em fintechs.

A polêmica se relaciona com o vídeo que o deputado publicou em janeiro, quando acusava o governo Lula de planejar taxar o Pix. Na verdade, a normativa planejada pelo Ministério da Fazenda regulamentaria as chamadas fintechs.

Em entrevista à rádio Itatiaia, Lula disse que havia “um deputado que fez uma campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs” e que agora estava “provado que ele estava defendendo o crime organizado”. Apesar de não ser nominalmente citado, Nikolas classificou as falas do presidente como uma “canalhice” e que vai entrar com uma ação judicial.

