Moraes autoriza Damares a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O encontro está marcado para esta segunda-feira (1º), entre 10h e 18h, na residência do ex-mandatário.

A decisão acontece às vésperas do julgamento na Primeira Turma do STF, que analisará, a partir de terça (2), a denúncia contra Bolsonaro e outros sete acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo fez parte da articulação para impedir a posse do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Moraes determinou que a visita de Damares obedeça todas as condições legais já impostas ao réu, incluindo as medidas de segurança recentemente ampliadas. No sábado (30/8), o ministro autorizou reforço no policiamento da área externa da casa de Bolsonaro e inspeção de veículos que saem do local. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

A ampliação da vigilância foi decidida após parecer da PGR, que apontou a necessidade de reforço no monitoramento. A Polícia Federal havia alertado que a tornozeleira eletrônica poderia apresentar falhas e que a simples vigilância externa exigiria elevado contingente policial.