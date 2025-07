'Temos as tias do zap': Damares ironiza campanha digital de governo Lula

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ironizou a nova estratégia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de usar influenciadores digitais para reforçar a divulgação de ações da atual gestão.

Em publicação nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (7/7), a parlamentar compartilhou uma reportagem que informava sobre o apoio jurídico que o Partido dos Trabalhadores pretende oferecer a criadores de conteúdo que aderirem à campanha.

"Eita que eles estão desesperados! Pode vir PT. Pode vir com seu exército digital e com todos os seus juristas pois não temos medo. Vocês podem ter dinheiro, os artistas, a imprensa, os influencers, o aparelhamento público, mas quem tem as tias do zap somos nós! Risos!", escreveu a senadora.

— Damares Alves (@DamaresAlves) July 7, 2025

Nos últimos dias, após o Congresso barrar o decreto que elevava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Palácio do Planalto intensificou o discurso de enfrentamento entre “ricos e pobres”, principalmente nas redes sociais.

Na quarta-feira passada, lideranças petistas se reuniram virtualmente com influenciadores para alinhar estratégias de divulgação de medidas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação dos bilionários.