Bolsonaristas ainda falam em 'golpe' nas redes mais de 3 anos após derrota

FOLHAPRESS - Apesar de ter adotado um comportamento que serviu como combustível para as manifestações de cunho golpista que contestavam o resultado das eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem atuado para fazer uma releitura de sua postura na reta final de seu governo.

Acusado por crimes como golpe de Estado e abolição do Estado democrático de Direito, com pena que pode passar dos 40 anos de prisão, ele tem buscado criar a imagem de que a transição de governo teria ocorrido em um cenário de normalidade, fazendo a ressalva de que apenas não entregou a faixa na posse.

No banco dos réus, ele será julgado pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

"No dia primeiro [de novembro] eu me pronunciei à nação e comecei dizendo: 'Vão sentir saudades da gente'. Você só sente saudades quando alguém vai embora. Ali eu anunciei que estava indo embora", disse o ex-mandatário no mais recente protesto promovido contra a corte.

A frase, que segundo Bolsonaro sinaliza que ele teria deixado claro que tinha aceitado a derrota, nem sequer fez parte desse primeiro discurso --foi captada por microfones dos jornalistas antes do pronunciamento.

O ex-presidente também fez menção a ela durante seu depoimento em junho, quando disse que essa frase foi um "sinal claríssimo".

Ao STF chegou a chamar as pessoas que defendiam intervenção de "malucos" e que, se tivesse "torcido para o pior", não teria pedido para que caminhoneiros liberassem as rodovias bloqueadas. Disse ainda que pacificou o máximo que pôde ao longo dos dois meses de transição e que não estimulou ninguém a fazer nada de errado.

Derrota

Na verdade, em nenhum momento entre o segundo turno e o 8 de Janeiro, Bolsonaro fez alguma fala em que reconheceu em público claramente a derrota tampouco disse a seus apoiadores que fossem para casa e aceitassem o resultado das urnas.

"Além do discurso visível, tinha sempre as mensagens anônimas, apócrifas nos grupos. Mensagens muito bem pensadas, articuladas e que, de alguma forma, iam dando os enquadramentos do que as pessoas deveriam pensar", diz Paulo Fonseca, professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia) no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação e na pós-graduação em cultura e sociedade.

O acadêmico, que em 2022 participava de um projeto de pesquisa que monitorava grupos extremistas no Telegram, relembra que imediatamente após o primeiro pronunciamento de Bolsonaro depois da derrota, assim como nos demais, já começaram a circular as mensagens com leituras do que ele tinha dito.

"[Bolsonaro] não se comprometia em termos de incitar o golpe em si. Por outro lado, ele também não deixava de servir, dentro dessas interpretações, como um estímulo para esses públicos que estavam extremamente acirrados", diz.

"Em nenhum momento temos ele dizendo 'não, temos que respeitar o processo, vamos lá, daqui a quatro anos a gente tem...'. Não, ele nunca falou isso", afirma.

As primeiras 45 horas após o fim da apuração foram marcadas pelo completo silêncio do então presidente. Entre o segundo turno e a posse de Lula, foram apenas três os pronunciamentos, todos marcados por ambiguidades, além de um vídeo pedindo a caminhoneiros que desobstruíssem as rodovias. Até mesmo seus perfis em redes sociais perderam a movimentação costumeira.

Manifestações

Já no domingo do segundo turno, bloqueios em estradas começaram a se espalhar pelo país, e atos já começavam a ocorrer em frente aos quartéis. Com nomes como "resistência civil", listas de grupos no Telegram e WhatsApp para articular essas paralisações por estado se multiplicavam.

Apesar do caos instalado, Bolsonaro afirmou que "manifestações pacíficas" sempre seriam bem-vindas e condenou apenas atos de "destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir". O entendimento alardeado nos grupos era o de que ele tinha validado atos em frente a quartéis.

No dia seguinte, Bolsonaro fez um vídeo em que pedia apenas a liberação das rodovias. "Outras manifestações que vocês estão fazendo pelo Brasil todo, em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade", disse na ocasião.

Nas semanas que se seguiram, país afora, bolsonaristas instalaram acampamentos em frente a unidades militares, sendo o principal deles o de Brasília, de onde partiu a multidão que fez os ataques aos três Poderes no 8 de Janeiro.

Enquanto isso, Bolsonaro seguia recluso. E, nos poucos eventos a que compareceu, não discursou. Nesse meio tempo, as mais variadas teorias conspiratórias envolvendo fraude foram compartilhadas nas redes e grupos. O PL pediu invalidação de parte das urnas, e as Forças Armadas deram diversos sinais de que flertavam com os manifestantes.

Para a PGR (Procuradoria-Geral da República), a organização criminosa da qual Bolsonaro é acusado de ser o líder se preocupava em dar "continuidade ao sentimento de suspeita e de inconformidade popular" para "manter o ambiente propício à intervenção militar".

Foram quase cinco semanas até o pronunciamento seguinte do então presidente, que, em 9 de dezembro de 2022, fez um discurso em frente ao Palácio da Alvorada. Como se revelou, naquela altura, Bolsonaro vinha fazendo reuniões com comandantes militares buscando uma alternativa para reverter o cenário.

"Hoje estamos vivendo um momento crucial", disse a apoiadores na ocasião. "Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também."

Bolsonaro

Bolsonaro só voltaria a se pronunciar em 30 de dezembro, horas antes de deixar o país rumo aos Estados Unidos. Este, aliás, é o único discurso pós-eleições citado pelos advogados de Bolsonaro na defesa inicial apresentada ao STF. Eles afirmam que Bolsonaro claramente "aceitou sua derrota eleitoral" e que "conclamou seus apoiadores a aceitar a transição para o novo governo de forma pacífica".

Dizem ainda que a denúncia não demonstra a relação entre Bolsonaro e os ataques de 8 de janeiro --apesar das provas a respeito da discussão sobre a minuta de golpe, não são apontados na acusação elementos que liguem diretamente o ex-presidente à organização do dia 8 em si.

São citados na denúncia elementos que implicam outros réus em interlocuções a respeito das manifestações nos quartéis.

Para Isabela Kalil, que coordena o Observatório da Extrema Direita e é professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, não só as redes sociais mas também as manifestações realizadas ao longo do mandato pelo bolsonarismo são aspectos importantes para explicar a mobilização do grupo.

Ela destaca ainda o caráter ambíguo do discurso de Bolsonaro. "Quando você tem um grupo extremista, as pessoas anunciam coisas que para a pessoa comum parece não tem sentido ou que é neutra. Para a pessoa que está recebendo aquela mensagem, que compartilha aqueles códigos, ela entende como um comando", diz.

"[Bolsonaro] sabia que ficando em silêncio ele iria alimentar uma teoria conspiratória a respeito de alguma coisa grandiosa que iria acontecer."

Relembre comportamento do então presidente Bolsonaro após derrota em 2022:

Silêncio (30.out)

Bolsonaro silencia após resultado do segundo turno. Entre domingo e segunda, seus apoiadores começam a fazer bloqueios em rodovias e atos em frente a quarteis pedindo intervenção militar

Fala após derrota (1º nov)

Era tarde de terça-feira, quando Bolsonaro fez sua primeira fala pública após a derrota, sem reconhecê-la, porém. Disse ainda que "manifestações pacíficas" sempre seriam bem-vindas e condenou atos de "destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir"

Vídeo para caminhoneiros (2.nov)

Bolsonaro gravou vídeo pedindo apenas a liberação das rodovias e afirmando que outras manifestações que "vocês estão fazendo pelo Brasil todo, em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade"

Discurso dúbio (9.dez)

Depois de semanas em silêncio, Bolsonaro fez discurso em frente ao Palácio da Alvorada, com discurso dúbio. "Hoje estamos vivendo um momento crucial", "quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês" e "quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês" foram algumas das frases

Live antes da viagem (30.dez)

Antes de partir para os Estados Unidos, Bolsonaro fez live em que afirmou que "foi difícil ficar dois meses calado trabalhando para buscar alternativas", que não tinha "tudo ou nada". Novamente não conclamou seus apoiadores a aceitarem a derrota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia