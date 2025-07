Bolsonaro celebra Dia da Independência dos EUA e parabeniza Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para comemorar o Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado neste 4 de julho.

Bolsonaro cancelou todas as agendas públicas e ficará em “repouso absoluto” durante o mês de julho. Nas redes sociais, no entanto, as manifestações políticas seguem a todo vapor.

“Viva a independência dos Estados Unidos, berço da democracia”, escreveu no Instagram o ex-chefe do Executivo federal, que ainda parabenizou Trump e marcou o perfil do republicano.

O ex-presidente tenta manter seu capital político em meio à crescente pressão para indicar um sucessor de seu espólio eleitoral, sendo hoje o nome mais forte o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Além da proximidade do calendário eleitoral, também pesa contra o ex-presidente o julgamento que enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Inelegível, Bolsonaro é réu no caso da trama golpista, e o julgamento é aguardado por assessores de ministros e advogados envolvidos no processo para ocorrer em setembro. Caso seja condenado, a pena pode ultrapassar 40 anos de prisão.

O ex-presidente se tornou réu no fim de março deste ano, o que teve ampla repercussão na imprensa internacional. Na ocasião, o The New York Times foi além e avaliou que Bolsonaro estaria apostando suas fichas em um apoio do presidente norte-americano.

Recentemente, vendo outra oportunidade de associar sua imagem a Trump, Bolsonaro adaptou o slogan do presidente dos Estados Unidos — “Make Brazil Great Again” — ao discursar em ato na Avenida Paulista.