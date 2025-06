Bolsonaro posta fotos com Trump e Netanyahu após ataque contra o Irã

Após o ataque realizado pelos Estados Unidos e Israel a instalações nucleares iranianas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou fotos dele com o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A publicação ainda é acompanhada do texto "Dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil", sem esclarecer qual seria a relação da frase com os dois presidentes.

O ex-presidente brasileiro vem fazendo campanha para eleger uma maioria de senadores. Bolsonaristas argumentam que a medida é necessária para que seja feito o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para conseguir retirar os ministros do judiciário é necessário o apoio de 54 senadores, segundo a Lei 1.079/1950. Bolsonaro é forte crítico do ministro Alexandre de Moraes, apesar de também já ter reclamado da atuação de outros membros da Suprema Corte.