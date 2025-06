Bolsonaro está com pneumonia, diz médico que o acompanha

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com pneumonia. De acordo com o médico que o acompanha, Cláudio Birolini, Bolsonaro tem uma pneumonia viral, mas passa bem. O ex-presidente fez uma bateria de exames no Hospital DF Star, neste sábado.

Bolsonaro passou mal na última sexta-feira, durante visita a Goiânia (GO) e teve que cancelar outras agendas. O ex–presidente vinha se sentindo indisposto e na visita à Goiânia, durante discurso, contou aos apoiadores que estava tendo crises de soluço e que estava vomitando “dez vezes por dia”.

"Está tudo bem exceto pelo achado, que provavelmente é uma pneumonia viral em resolução", afirmou Birolini. Segundo o cirurgião, um tratamento medicamentoso para o problema de saúde será realizado a partir de hoje.

"Ontem (sexta-feira) acabamos aumentando a dose (de remédio) para combater o soluço, que o deixou sonolento. Vou pedir para ele rever a forma como se alimenta e diminuir o ritmo das agendas, porque isso prejudica um pouquinho a recuperação dele", afirmou Birolini.

Uma visita de Bolsonaro a Belo Horizonte, para um encontro do PL está prevista para a próxima quinta-feira (26/6).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Do ponto de vista do tipo de alimentação, ele já pode comer de tudo, não tem restrição. Ele pode comer o que ele quiser. O que estou negociando com ele é a forma como ele come, ele come muito rápido, ele engole a comida muito sem mastigar, fala muito durante a refeição então a gente precisa reeducá-lo nessa fase até ele se readaptar e parar um pouquinho essa fase do soluço", completou.

Bolsonaro foi submetido, em abril passado, a uma cirurgia de 12 horas realizada para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. O ex-presidente tem problemas recorrentes de saúde causados pela facada que recebeu no abdome durante a campanha eleitoral de 2018 e já foi submetido a sete cirurgias.