Bolsonaro passa por bateria de exames após passar mal em Goiás

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza neste sábado (21/6) uma bateria de exames no Hospital DF Star, em Brasília, após ter passado mal durante agendas em Goiás, na tarde de sexta-feira (20/6).

Bolsonaro participaria de um evento com o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, mas cancelou a agenda devido ao problema de saúde. Antes, o ex-presidente visitou um frigorífico na capital Goiânia. Segundo apuração do Estado de Minas, Bolsonaro apresentou uma indisposição e deixou o local antes do previsto.

De acordo com a TV Globo, Bolsonaro apresenta uma indisposição desde a última quinta-feira (19/6). No dia, ele participou de uma cerimônia na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, onde recebeu o título de cidadão honorário da cidade.

Ao discursar, o ex-presidente teve dificuldade e interrompeu a fala após uma crise de soluço. “Estou com 70 anos, recuperando as energias aqui, mas vou tentar falar alguma coisa para vocês. (...) Desculpa, é que eu estou muito mal, vomito dez vezes por dia, talvez a 11ª daqui a pouco aí”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O médico Cláudio Birolini, cirurgião pessoal do ex-presidente, viajou de São Paulo para Brasília para acompanhar os exames. Foi ele quem realizou um procedimento de 12 horas de duração em Bolsonaro ainda em abril, operação que teve objetivo de liberar aderências intestinais causadas pela facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.