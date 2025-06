Bolsonaro cancela agenda em Goiás e retorna a Brasília após mal-estar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou compromissos previstos para esta sexta-feira (20) em Goiás e retornou a Brasília após relatar um mal-estar. Ele participaria de eventos em Goiânia e Anápolis, mas interrompeu a agenda e voltou para casa.

O cancelamento foi anunciado pelo prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), por meio das redes sociais. Segundo apuração do EM, Bolsonaro apresentou uma indisposição durante um evento na capital goiana e deixou o local antes do previsto. Ele teria sido medicado e, de acordo com aliados, já está se sentindo melhor.

Na programação, o ex-presidente receberia o diploma de Honra ao Mérito concedido pela prefeitura de Anápolis, além de visitar um frigorífico da região, onde participaria de um almoço com churrasco. No entanto, a permanência no local durou apenas 20 minutos, antes de Bolsonaro decidir retornar a Brasília.

A assessoria do ex-presidente ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio.