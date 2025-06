Lula sobre bolsonaristas na Câmara: ‘Querem divulgar a imbecilidade’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a conduta da oposição bolsonarista na Câmara dos Deputados, nessa quinta-feira (19/6), em entrevista para o podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown. Segundo o petista, o governo não pode esperar tranquilidade com o grupo, classificado como “duro, virulento e mentiroso”.

“Eu sou de uma geração que aprendeu que mentir é pecado. Para eles, mentir é uma virtude. No Congresso Nacional, quando o ministro vai para fazer o debate eles viram o celular para a cara dele, fazem a pergunta mais escrota possível e vão embora, nem esperam para ouvir a resposta. O que eles querem é divulgar a imbecilidade que eles falaram”, disse Lula.

A fala do presidente é uma referência a disputa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, no dia 11 de maio. Porém, Lula não citou os envolvidos na entrevista.

O presidente já havia criticado a conduta dos bolsonaristas no dia seguinte durante uma agenda em Minas Gerais com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na ocasião, Lula disse que “picaretas, que acham que são bons por viverem na frente do celular falando mal dos outros, não têm a menor chance de competir com Pacheco”.

"Essa turma, quando vai um deputado na Câmara prestar um depoimento, eles (bolsonaristas) pegam o celular e saem correndo para não ouvir a resposta. Eles não têm o menor compromisso com a verdade. Tentam tirar proveito do povo que gosta de um celular", disse Lula.