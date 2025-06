Simões oferece ajuda a Leite após estragos no Rio Grande do Sul

O governador em exercício de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), entrou em contato com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), nesta sexta-feira (20/6), para oferecer apoio ao estado sulista, que vem enfrentando uma série de estragos provocados pelas chuvas que atingem a região.

Apesar de o estado não ter registrado estragos como os do ano passado, quase 100 municípios já relataram problemas decorrentes dos impactos da água.

Até o momento, a Defesa Civil gaúcha afirmou que três pessoas morreram, uma está desaparecida, 2 mil estão em abrigos, e 4 mil, desalojadas.

Simões disponibilizou equipamentos, como aeronaves, e servidores, como os bombeiros militares especializados em desastres naturais e agentes da Defesa Civil.

"Conversei com o governador Eduardo Leite. A situação obviamente é grave e traz preocupação. Minas Gerais está mobilizada para poder atuar em socorro ao estado do Rio Grande do Sul no que for necessário. Ofereci a ele apoio com nossos homens da Defesa Civil e dos bombeiros, além das nossas aeronaves de resgate humanitário e médico", disse o vice-governador.