ENFERMIDADE

Damares Alves afirma estar com câncer e encerra sessão de comissão

Senadora afirmou ter feito uma cirurgia para retirar o tumor e que irá seguir o tratamento com radioterapia

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
27/08/2025 18:56

Senadora Damares Alves decidiu encerrar a sessão da Comissão de Direitos Humanos após afirmar não estar se sentindo muito bem
Senadora Damares Alves decidiu encerrar a sessão da Comissão de Direitos Humanos após afirmar não estar se sentindo muito bem

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) encerrou uma sessão da Comissão dos Direitos Humanos da Casa nesta quarta-feira (27/8) pouco após revelar que está com câncer. Ela disse que foi diagnosticada precocemente em 18 de julho, mas que passou por cirurgia e que se considera curada.

A parlamentar usou as redes sociais para dizer que a retirada do tumor foi feita em 31 de julho e que ela voltou às suas funções em 4 de agosto, mas que dará sequência ao tratamento com sessões de radioterapia.

"Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações", publicou no X.

Damares alegou, durante a sessão, que não estava passando bem e pediu para encerrar a reunião por estar no seu "limite físico".

