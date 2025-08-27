Damares Alves afirma estar com câncer e encerra sessão de comissão

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) encerrou uma sessão da Comissão dos Direitos Humanos da Casa nesta quarta-feira (27/8) pouco após revelar que está com câncer. Ela disse que foi diagnosticada precocemente em 18 de julho, mas que passou por cirurgia e que se considera curada.

Oi, gente.



Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente.



Minha fé foi meu maior alimento nesse período, e Jesus meu maior consolador.



Destaco também que… pic.twitter.com/pXIpZMQwF4 — Damares Alves (@DamaresAlves) August 27, 2025

A parlamentar usou as redes sociais para dizer que a retirada do tumor foi feita em 31 de julho e que ela voltou às suas funções em 4 de agosto, mas que dará sequência ao tratamento com sessões de radioterapia.

"Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações", publicou no X.

Damares alegou, durante a sessão, que não estava passando bem e pediu para encerrar a reunião por estar no seu "limite físico".