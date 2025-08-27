O que é a TV 3.0 e o que muda para o consumidor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (27/8), o decreto que regulamenta a TV 3.0. Segundo o governo federal, a tecnologia promete "revolucionar" a TV aberta e promover a integração completa dos canais com a internet.

Não haverá mais canais tradicionais, mas, sim, aplicativos nos aparelhos. A migração será gradativa, com início nas grandes capitais. Isso permitirá que os canais ofereçam, além do que já é transmitido ao vivo por sinal aberto, conteúdos adicionais sob demanda, como séries, jogos e programas especiais.

A TV 3.0 vai oferecer imagens em 4K e 8K, e som imersivo. O objetivo é proporcionar uma experiência mais rica e personalizada para os telespectadores, aproximando a TV aberta dos serviços de streaming.

A exemplo do que ocorreu na migração do sinal de TV analógico para o digital, existe a necessidade inicial de um conversor para usufruir da TV 3.0. A expectativa é que, futuramente, novos televisores já venham de fábrica com suporte a essa tecnologia.

Presidente assina decreto que regulamenta a TV 3.0, nova geração da televisão aberta brasileira (foto: Divulgação/Gov)

A troca de canais de forma numérica será substituída. No novo modelo, os canais serão acessados por aplicativos das emissoras, semelhante aos botões para acesso às plataformas de streaming. Alguns modelos atuais de televisões já são produzidos sem o acompanhamento do controle numérico, mas ainda com botões para troca de canais.

"Nenhum cidadão precisará trocar de TV imediatamente. A implantação ocorrerá de forma gradual, seguindo um cronograma nacional estruturado. Será nos mesmos moldes da bem-sucedida transição do sinal analógico para o digital. A fase preparatória está prevista para ser concluída em 2025, com início das primeiras transmissões da TV 3.0 até a Copa do Mundo de 2026. A migração será escalonada, começando pelas grandes capitais, e haverá um período de convivência entre os sistemas atual e novo. Todo o processo deve levar entre 10 e 15 anos", informou o Ministério das Comunicações.

Além disso, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeiral, ressaltou que a TV 3.0 será um marco em acessibilidade para pessoas com deficiência. “Será possível ter canais com áudio diferente para que as pessoas com deficiência, não apenas tenham acesso ao conteúdo, mas que possam se informar e se divertir junto com toda a família”, destacou o ministro.

Perguntas e respostas sobre a TV 3.0

A TV 3.0 precisará de internet? Não. Não é necessário ter internet para ter acesso à TV 3.0. A internet vai propiciar mais opções de conteúdo, como a possibilidade de interatividade com os produtos que são distribuídos pela TV aberta.

Pequenas cidades e municípios do interior do Brasil serão contemplados com a TV 3.0? Assim como ocorreu na mudança do analógico para o digital, esse acesso à TV 3.0 também vai acontecer. Será de forma gradual para todo o território nacional.

Vai precisar de antena como hoje? Qual é a qualidade de imagem? Será necessário ter acesso a antenas, sejam elas acopladas à própria televisão ou antenas externas. A qualidade da imagem disponível será de no mínimo 4K, podendo ser também 8k.

Não há internet disponível onde moro. O que devo fazer? Sem acesso à internet, as televisões terão conteúdos já disponibilizados pelos canais abertos e transmitidos por sinal aberto e gratuito.

