Vice-prefeito de SP diz que Bolsonaro está sendo "enterrado vivo"

Segundo ele, governadores como Tarcísio, Zema e Caiado disputam o espólio do ex-presidente antes que ele morra, como se estivesse na UTI de um hospital

Da redação
Repórter
27/08/2025 14:28 - atualizado em 27/08/2025 17:25

Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada por descumprir medidas cautelares
Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada por descumprir medidas cautelares

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Ricardo Augusto de Mello Araújo (PL), disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo enterrado vivo pelos seus “filhos políticos”.

“Estão enterrando o Bolsonaro vivo. É como se um pai estivesse na UTI e os filhos estivessem disputando o espólio antes de morrer. E aqui não estou falando dos filhos do ex-presidente não. Estou falando dos filhos políticos dele”, dos herdeiros políticos do Bolsonaro”, afirmou, referindo-se aos governadores  de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). 

“Só querem o espólio dele, só querem os 30% de votos dele. Povo sem-vergonha”, disse o vice, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo. De acordo com o vice-governador, Bolsonaro só vai decidir quem vai apoiar depois do julgamento do STF. 

Mello Araújo visitou o ex-presidente que está em prisão domiciliar aguardando seu julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, marcado para a semana que vem. 

Mello Araújo esteve nesta terça (26/08) em Brasília visitando Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente está triste, indignado e já perdeu três quilos desde quando foi colocado em prisão domiciliar, no último dia 4 de agosto. Amigo de Bolsonaro de longa data, o coronel afirmou ainda que o ex-presidente oscila entre lembranças do passado e lágrimas nos olhos devido, segundo ele, a “muitas injustiças”. Disse ainda que tentou, sem sucesso, forçar o ex-presidente a fazer exercícios físicos.

sp

