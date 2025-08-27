Como Bolsonaro pode levar sua sentença a um ‘novo julgamento’ no STF ainda em 2025
Eventual condenação do ex-presidente por tentativa de golpe não encerra processo no Supremo, se ministros da Primeira Turma não tiverem entendimento unânime sobre culpa. Recurso da defesa pode levar pena ao plenário
compartilheSiga no
A sentença que pode condenar Jair Bolsonaro em setembro por tentativa de golpe de Estado não encerra o processo no STF (Supremo Tribunal Federal). A defesa do ex-presidente e dos réus da ação penal 2668 pretende levar o veredito da Primeira Turma, caso seja condenatório, a um “novo julgamento” ainda este ano, no plenário da corte.
Pelo cronograma definido pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, a sentença será dada no dia 12 de setembro. A data só será alterada com um improvável pedido de vista de um dos cinco membros do colegiado, que suspenderia por até 90 dias o andamento da ação.
Na Primeira Turma, a condenação é considerada provável, até mesmo nos estudos de hipóteses estudados pela defesa. Entre os cinco integrantes, apenas o ministro Luiz Fux é considerado possível voto contrário ao do relator. Moraes deve indicar a culpabilidade do réu e o demais ministros, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Zanin, são considerados propensos a seguirem Moraes. A PGR (Procuradoria Geral da República) pediu 49 anos de prisão de pena máxima.
A tese divergente abre possibilidade de recursos. Se confirmado um voto contrário ao entendimento da maioria, as defesas podem pedir o envio da sentença ao plenário para análise dos onze ministros. Precedentes recentes, porém, indicam que a corte tem exigido dois votos divergentes nas turmas.
Além da divergência de teses nos votos de julgamento, outros pré-requisitos são necessários para que o recurso seja válido, como prazo e aceite dos ministros. Os pedidos podem ser rejeitados pelo STF em caso de entendimento de que são estratégia de defesa para atrasar o encerramento do processo.
Embargos infringentes
Embargos infringentes são os recursos que a defesa de Bolsonaro vai apresentar se ele for condenado pela Primeira Turma. Caso consiga levar a sentença a uma análise dos onze ministros, a tendência é de que aumente a chance de revisão da pena.
Esse tipo de recurso tem que ser apresentado até 15 dias após a publicação do resultado final do julgamento da turma. Se aceito, o processo pode até ter o resultado anulado ou, mais provável, a pena reduzida.
Em caso de julgamento de recurso no plenário, votos como o dos ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, indicados ao STF no governo Bolsonaro, são considerados como possíveis divergências, o que possibilitaria pedidos de redução das penas.
Quando isso acontecer, a ação penal 2668 será carimbada nos arquivos da história como “transitado em julgado”. O caso STF X Bolsonaro não poderá mais ser alvo de recursos. A sentença do ex-presidente será “indiscutível e imutável”.