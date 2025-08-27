Janja faz aniversário e Lula publica homenagem romântica para primeira-dama

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma homenagem romântica à primeira-dama, Janja Lula da Silva, em razão de seu aniversário de 59 anos, celebrado nesta quarta-feira (27/8). A publicação conta com um vídeo em que os dois aparecem dançando a música Aliança, do grupo Tribalistas.

Na mensagem, o chefe do Executivo, agradeceu a socióloga pelo companheirismo e pelo compromisso com o trabalho pelo país. "Ela que está sempre ao meu lado com coragem, ternura e compromisso com o Brasil. Obrigado por caminhar comigo, dividir sonhos e me encher de esperança todos os dias", escreveu.

Nascida no interior do Paraná e formada em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1983. A socióloga também trabalhou na Itaipu Binacional, no Paraná, em 2003. Na ocasião, já participava de atividades partidárias do então presidente. Ela também atuou na Eletrobras, no Rio de Janeiro, antes de retornar ao escritório da Itaipu em Curitiba e pedir demissão em 2019.

Relacionamento de Lula e Janja