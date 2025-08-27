Eduardo Bolsonaro tem nove faltas desde fim de licença; e chega a 13

Desde o fim da licença de 122 dias, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acumula nove faltas não justificadas no plenário da Câmara. A licença do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, terminou em 20 de julho. As faltas começaram a ser contabilizadas em agosto, quando o Congresso Nacional voltou do recesso parlamentar. O deputado tem, ao todo, 13 faltas neste ano.

Segundo a Câmara, um "deputado pode perder o mandato se deixar de comparecer, sem justificativa, a um terço das sessões ordinárias de cada sessão legislativa". Em 15 de agosto, o presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) enviou ao Conselho de Ética, 20 pedidos para abertura de processos por quebra de decoro parlamentar contra 11 deputados, incluindo quatro representações que pedem a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro.

Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro, onde tem pressionado o governo norte-americano a impor sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ofensiva resultou em taxas de 50% sobre produtos brasileiros, na revogação do visto de ministros da Corte e na sanção de Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky.

A atuação de Eduardo em território norte-americano passou a ser alvo de um inquérito que apura coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em 21 de agosto, ele e o pai, Jair Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal por coação no curso do processo que apura a participação do ex-presidente na tentativa de golpe de Estado.



Entenda a situação de Eduardo Bolsonaro

* Com informações da Agência Brasil