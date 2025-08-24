Assine
Eduardo Bolsonaro continua gastando o teto de verba de gabinete na Câmara

Pessoal de gabinete é mantido com verba da Câmara mesmo sem mandato ativo para trabalhar

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
24/08/2025 02:07

Eduardo Bolsonaro continua gastando o teto de verba de gabinete na Câmara crédito: Platobr Politica

Fora do mandato desde março deste ano, Eduardo Bolsonaro continua gastando o teto da verba de gabinete da Câmara dos Deputados. Em julho, mês em que sua licença terminou, Eduardo gastou R$ 132 mil dos cofres públicos para manter seu gabinete.

O deputado já acumulou 12 faltas não justificadas após o fim da licença. Para que um deputado perca o mandato por abandono, é necessário faltar a um terço, ou 33%, das sessões do plenário da Câmara.

Em 2024, por exemplo, foram 238 sessões no plenário da casa. Assim, para perder o mandato, um deputado federal teria de faltar a pelo menos 79 sessões de votações.

Ou seja, Eduardo ainda tem meses a fio para continuar gastando o teto da verba de gabinete com seus nove funcionários, que não tem um mandato ativo para trabalha…

