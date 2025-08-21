Assine
BRIGAS NA DIREITA

Eduardo Bolsonaro compartilha com o pai ataques a Nikolas Ferreira

Filho do ex-presidente enviou para Bolsonaro postagens que acusam o deputado mineiro de tentar descolar sua imagem da de Jair, segundo revelou inquérito da PF

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
21/08/2025 15:35

Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira
Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira são possíveis rivais nas eleições presidenciais de 2026 crédito: Sauel Loeb/AFP / Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) enviou para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, duas postagens contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A informação consta no relatório final da Polícia Federal que indiciou nessa quarta-feira (20/8) Bolsonaro e seu filho, por interferência na ação penal de tentativa de golpe, na qual o ex-presidente é réu. 


A investigação reúne mensagens e áudios trocados por Bolsonaro com seu filho e também com o pastor Silas Malafaia. As conversas estavam nos celulares de Bolsonaro apreendidos pela PF no começo deste mês e haviam sido apagadas, mas foram recuperadas pelos peritos da corporação.


Eduardo Bolsonaro enviou para o pai publicações na plataforma X que remetem a críticas a Nikolas por uma suposta tentativa de “descolar” sua imagem de Bolsonaro, em virtude da ausência de divulgação pelo parlamentar da convocação para manifestações a favor do ex-presidente, realizada no começo deste mês.


As mensagens foram enviadas por Eduardo para seu pai no fim de junho, poucos dias antes de o deputado vir a público criticar Nikolas Ferreira.

”É triste ver a que ponto o Nikolas chegou", disse Eduardo Bolsonaro em um postagem em sua rede social no dia 28 de julho, onde ecoou críticas feitas ao deputado mineiro por ele ter interagido com uma influenciadora que se opõe ao bolsonarismo.

No entanto, antes desse episódio, Nikolas já vinha sendo alvo de críticas de bolsonaristas que o acusam de não estar sendo solidário o suficiente com o ex-presidente. Os ataques começaram em fevereiro, depois que o deputado federal Eros Biondini (PL-MG) apresentou um projeto para reduzir de 35 para 30 a idade mínima para disputar a presidência da República.

A medida poderia beneficiar Nikolas em uma eventual candidatura presidencial em 2026, vaga almejada por Eduardo Bolsonaro, caso seu pai não consiga reverter sua inelegibilidade.

Em março, Nikolas usou suas redes sociais para reclamar de “campanha de ataques covardes e desonestos”, da qual diz ser alvo há meses, e pedir o fim das brigas internas da direita.

