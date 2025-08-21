Eduardo para Malafaia depois de ser chamado de babaca: ‘Tamo junto, pastor’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Horas depois da divulgação de mensagens nas quais o pastor Silas Malafaia chama o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de “babaca” e ameaça “arrebentar” com ele, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em tom conciliador nas redes sociais. O episódio ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o líder evangélico, que teve celular apreendido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e divulgou áudios trocados com Bolsonaro.

No vídeo, Eduardo tem um tom conciliador. Ele diz ser aliado de Malafaia e minimiza a troca de mensagens que veio à tona em relatório da PF.

“O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles nem sabem mais o que fazer”, diz Eduardo.

“Pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor é igual a mim, está preocupado com o Brasil e os brasileiros. Bola para frente, vamos embora”, escreve.

Eduardo Bolsonaro classificou a divulgação das mensagens como uma “cortina de fumaça” e criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos. Sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF”, criticou.

O deputado ironizou ainda a possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudar de posição em relação às tarifas impostas ao Brasil. “É aquela situação do desespero, que não sabem mais o que fazer. Tem gente até achando que o Trump vai mudar de ideia ou pensando que é igual o Brasil, que a depender do escritório de advocacia que você contrate eles podem reverter as coisas. Nos Estados Unidos, a banda toca diferente”, afirmou.

Por que Malafaia chamou Eduardo de “babaca”?

A reação de Eduardo ocorre após a revelação de mensagens obtidas pela Polícia Federal. Em 11 de julho, dois dias depois de Trump anunciar uma sobretaxa de 50% contra produtos brasileiros, Malafaia criticou duramente o deputado em conversa com Jair Bolsonaro.

“Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira”, enviou.

“A faca e o queijo estão na tua mão, cacete, e nós não podemos perder isso, pô. E vem o teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista [...] Dei um esporro, cara, mandei um áudio para ele de arrombar. E disse para ele: ‘a próxima que você fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento’”, disse em outra mensagem.

No mesmo arquivo, Malafaia elogia o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por vincular o debate sobre tarifas à proposta de anistia a investigados pelos atos de 8 de janeiro. “Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo na GloboNews: ‘eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre anistia’”, afirmou.

Por que Silas Malafaia está sendo investigado?