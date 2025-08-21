Áudios de Malafaia e Bolsonaro viram memes nas redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A noite de quarta-feira (20/8) foi repleta de memes nas redes sociais. Tudo por causa dos áudios divulgados pela Polícia Federal que revelam conversas entre Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia sobre estratégias políticas e pedido de anistia para o ex-presidente. Nas redes, internautas destacam que pastor tem “boca suja”, citando os variados palavrões falados pelo religioso, que é aliado de Bolsonaro.

Nas gravações, Malafaia pressiona o ex-presidente a assumir publicamente que a solução para acabar com o tarifaço dos Estados Unidos seria a aprovação de uma anistia ampla para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. “Esse tem que ser o nosso discurso! Centrar fogo que se tiver a anistia, o problema da tarifa estará resolvido. Tira de Lula a evidência e pressiona o STF”, disse.

Bolsonaro, por sua vez, admite que também vê a anistia como saída. “Você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia? Resolveu tudo. Não resolveu? Já era”, respondeu.

Outro ponto que viralizou foi a troca de mensagens sobre Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em 11 de julho, Malafaia fez críticas à atuação do deputado federal em meio à crise diplomática. “Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior”, disse o pastor.

Esse trecho deu origem a uma enxurrada de memes nas redes sociais. “Se o Silas Malafaia, que é aliado do Jair Bolsonaro, acha o Eduardo Bolsonaro babaca, idiota e incompetente, quem sou eu pra não achar também”, escreveu outro.

O tom do áudio não passou despercebido pelos internautas. “Po, o Malafaia no off é 100% miliciano aesthetic”, respondeu outro.

“Se colocar o áudio do Silas Malafaia de trás para frente, vamos ouvir ‘Ilariê’”, ironizou mais um perfil, em referência ao boato de que o hit da Xuxa esconde mensagens satânicas.

E sobrou até para quem cresceu com regras rígidas em casa. “Se eu falasse 1% dos palavrões que o Pastor Silas Malafaia, Homem de Deus, fala, minha mãe já tinha quebrado meus dentes faz é tempo”.

Veja mais memes:

Por que Silas Malafaia está sendo investigado?