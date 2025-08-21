Assine
REDES NÃO PERDOAM

Áudios de Malafaia e Bolsonaro viram memes nas redes sociais

Internautas destacam que pastor tem "boca suja" e criticam os palavrões falados por ele; Malafai ainda xingou Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/08/2025 09:49 - atualizado em 21/08/2025 11:14

Web faz piadas sobre vocabulário de Silas Malafaia
Web faz piadas sobre vocabulário de Silas Malafaia

A noite de quarta-feira (20/8) foi repleta de memes nas redes sociais. Tudo por causa dos áudios divulgados pela Polícia Federal que revelam conversas entre Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia sobre estratégias políticas e pedido de anistia para o ex-presidente. Nas redes, internautas destacam que pastor tem “boca suja”, citando os variados palavrões falados pelo religioso, que é aliado de Bolsonaro. 

Nas gravações, Malafaia pressiona o ex-presidente a assumir publicamente que a solução para acabar com o tarifaço dos Estados Unidos seria a aprovação de uma anistia ampla para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.  “Esse tem que ser o nosso discurso! Centrar fogo que se tiver a anistia, o problema da tarifa estará resolvido. Tira de Lula a evidência e pressiona o STF”, disse.

Bolsonaro, por sua vez, admite que também vê a anistia como saída. “Você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia? Resolveu tudo. Não resolveu? Já era”, respondeu. 

Outro ponto que viralizou foi a troca de mensagens sobre Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em 11 de julho, Malafaia fez críticas à atuação do deputado federal em meio à crise diplomática. “Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior”, disse o pastor.

Esse trecho deu origem a uma enxurrada de memes nas redes sociais.  “Se o Silas Malafaia, que é aliado do Jair Bolsonaro, acha o Eduardo Bolsonaro babaca, idiota e incompetente, quem sou eu pra não achar também”, escreveu outro.

O tom do áudio não passou despercebido pelos internautas. “Po, o Malafaia no off é 100% miliciano aesthetic”, respondeu outro.

 “Se colocar o áudio do Silas Malafaia de trás para frente, vamos ouvir ‘Ilariê’”, ironizou mais um perfil, em referência ao boato de que o hit da Xuxa esconde mensagens satânicas. 

E sobrou até para quem cresceu com regras rígidas em casa.  “Se eu falasse 1% dos palavrões que o Pastor Silas Malafaia, Homem de Deus, fala, minha mãe já tinha quebrado meus dentes faz é tempo”.

Veja mais memes:

Por que Silas Malafaia está sendo investigado?

  • O pastor foi oficialmente incluído no inquérito que apura possíveis manobras para obstruir o julgamento no STF sobre a tentativa de golpe de Estado. A PF o associa como articulador de sanções internacionais (como o “tarifaço” e a aplicação da Lei Magnitsky) com o intuito de pressionar o Judiciário; 
  • Em 20 de agosto, ao desembarcar no Aeroporto do Galeão (RJ), Malafaia teve seu celular apreendido e seu passaporte retido como parte das medidas cautelares determinadas pela PF. Ele também está proibido de deixar o país e de manter contato com outros investigados;
  • O relatório da PF que recomendou o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de direito também inclui Malafaia como parte das ações associadas à interferência no julgamento da trama golpista no STF;
  • A PF detectou que Malafaia, junto com Bolsonaro, Eduardo e Paulo Figueiredo, teria tido atuação relevante na tentativa de interferir politicamente no Supremo Tribunal Federal por meio da articulação de sanções econômicas e judiciais contra o Brasil

