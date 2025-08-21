Assine
Malafaia tinha contato direto com marqueteiro de Bolsonaro para conselhos políticos

PF aponta que Malafaia atuava na articulação de estratégias para coagir o STF

João Pedroso de Campos e Bruna Lima
João Pedroso de Campos e Bruna Lima
Repórter
21/08/2025 02:03

Mensagens extraídas do telefone de Jair Bolsonaro mostram que Silas Malafaia tinha contato direto com o marqueteiro do ex-presidente, Duda Lima, para dar conselhos políticos para melhorar a imagem dele.

As informações constam no inquérito da Polícia Federal, concluído nesta quarta-feira, 20, sobre a tentativa de obstrução de Justiça ligada à trama golpista.

Em trocas de mensagens, Malafaia aparece o tempo todo dando conselhos políticos para Bolsonaro. O pastor atuava como um guru do ex-presidente, dando dicas para pronunciamentos e vídeos.

“Continuando o diálogo, Silas Malafaia informa que um marqueteiro vai produzir vídeo e banner e que estará pronto segunda para fazer uma ‘‘campanha orquestrada’’. A frase proposta: ‘ANISTIA PARA TODOS! O Brasil da liberdade não será taxado.’ Entre outras orientações, reforça a necessidade de que o ex-presidente gravasse um vídeo sobre o assunto”, disse a Polícia Federal.

A corporação também apontou que o pastor, além de conselheiro político de Bolsonaro, atuava de “forma livre e consciente” para articular e definir estratégias de coação ao STF.

